Musikschulleiter nach 19 Jahren verabschiedet

19 Jahre ist es her, dass Stefan Leja seine Arbeit als Lehrer an der städtischen Musikschule und als Leiter der Stadtmusik aufgenommen hat. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Leja engagierte sich auch im Bereich der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, doch jetzt führe ihn sein Weg wieder in den Norden der Republik.

„Dank des Engagements von Stefan Leja können wir heute im Bereich des Bläserklassenprofils auf gefestigte Strukturen zurückgreifen. In Zusammenarbeit mit Martina Barczyk vom Schulverbund wurde von ihm eine solide Grundlage geschaffen, von der wir als Schule langfristig profitieren“, so der Rektor des Walter Knoll Schulverbundes, Armin Masczyk.

Die Idee, eine sogenannte Bläserklasse an der damaligen Realschule ins Leben zu rufen, entstand bereits 2003. Gemeinsam mit Martina Barczyk entwickelte Leja ein entsprechendes Konzept, dessen Umsetzung vom damaligen Schulleiter Richard Gruber gegen alle Bedenken ermöglicht wurde. Lejas Begeisterung für die Blasmusik sorgte bei den Schülern immer wieder für Motivation, die zum Teil bis zum jetzigen Zeitpunkt anhält. Viele sind ihrem Instrument treu geblieben und haben ihr Können noch weiter ausgebaut, heißt es in der Mitteilung weiter.

In seiner Eigenschaft als Stadtmusikdirektor war Leja so auch das Bindeglied zwischen den Bad Saulgauer Bläserlingen und den Nachwuchsmusikern der Schule, wofür sich Rektor Armin Masczyk bedankte. Nun hoffen er und das Kollegium auf einen geeigneten Nachfolger, der diese Arbeit entsprechend fortsetzt.