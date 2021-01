Musikschule funktioniert auch im Lockdown

Seit dem 11. Januar wird an der Städtischen Musikschule erneut ausschließlich Distanz-/Fernunterricht erteilt. Hierbei lassen sich die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 bestens einsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die erneute Schließung der Musikschule hat nicht nur Nachteile. Die Schülerinnen und Schüler sind den neuen Unterrichtsmedien zumeist sehr aufgeschlossen. Für die Lehrkräfte ergeben sich in dieser Zeit so viele Elterngespräche wie in Präsenzzeiten nicht. Publikumsverkehr ist ebenfalls nicht möglich. Das Sekretariat ist aber per Email unter musikschule@bad-saulgau.de oder telefonisch unter 07581/20 71 68 zu erreichen. Aktuelle Infos rund um den Lockdown sind der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-badsaulgau.de zu entnehmen. FOTO: Musikschule