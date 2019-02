Musikschule fördert Hunderte von Schülern

Die städtische Musikschule Bad Saulgau existiert seit 50 Jahren. Damals wie heute genießt sie einen guten Ruf, weil die Lehrer auf einem hohen Niveau unterrichten und die Schüler die vielen Angebote nachfragen. „Wir haben einen gesunden Nährboden“, sagt Ralf Hohn, seit 1995 Leiter der Musikschule im Alten Kloster.

Seit der Gründung der Musikschule im Jahr 1969 – damals hieß sie noch städtische Jugendmusikschule – hat sich die Zahl der Schüler rasant nach oben entwickelt. Knapp mehr als 100 Schüler waren es in den Anfangsjahren, 50 Jahre später sind es 864 Schüler gemäß der offiziellen Unterrichtsstatistik. Dafür sind es aber weniger Lehrer – 17 statt wie zu früheren Zeiten fast 30. „Die Identifikation unserer Lehrer mit der Musikschule ist enorm“, sagt Ralf Hohn über seine Lehrkräfte, die allesamt gut ausgebildet seien und viel Zeit für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene widmen würden. „Die Belastung für die Lehrkräfte ist viel größer als noch vor Jahrzehnten“, sagt Ralf Hohn, der 1988 als Fachbereichsleiter für Klavier an der Musikschule in Bad Saulgau begonnen hatte und sieben Jahre später vom Gemeinderat zum neuen Schulleiter als Nachfolger von Joachim Neher berufen wurde.

Als Ralf Hohn seine Arbeit in Bad Saulgau aufnahm, war die Musikschule bereits seit 1973 mit der Stadtbücherei und der Galerie Fähre im Gebäude an der Schulstraße unter einem Dach untergebracht. Die Musikschule wuchs, der Platz wurde knapp, sodass der Blech- und Percussionbereich ins Oberamteigebäude ausweichen musste, wo dieser Bereich auch heute noch zu finden ist. Seit 2010 ist die Musikschule im Alten Kloster beheimatet – ebenfalls wieder mit der Galerie Fähre und der Stadtbücherei. „Wir haben uns aber räumlich dadurch nicht vergrößert“, sagt Ralf Hohn, für den der Umzug ins Alte Kloster dennoch ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Musikschule Bad Saulgau gewesen sei. „Das Haus hat ein besonderes Flair. Wir fühlen uns alle wohl“, ergänzt Hohn.

Angebot für Kleinkinder

Das liegt wohl auch daran, dass für sämtliche Altersgruppen etwas geboten wird. Bereits im Babykurs von sechs Monaten bis zu zwei Jahren kommen Kleinkinder spielerisch mit Musik in Berührung, die ihre eigene Stimme entdecken. Im Musikgarten werden Kinder bis vier Jahren musikalisch und motorisch gefördert, das Singen steht dabei im Vordergrund. Bei der musikalischen Früherziehung für erfahren Vier- bis Sechsjährige mit kindgerechten Instrumenten elementare Erlebnisse im rhythmisch-musikalischen Bereich. Ziel der musikalischen Früherziehung ist das Erkennen der Begabungsrichtung zur Vorbereitung auf den späteren Instrumentalunterricht.

Melodie und Rhythmus

Es folgt der musikalische Grundkurs für Kinder von sechs bis neun Jahren. Dabei werden elementare Grundbegriffe durch Bewegung und Tanz sowie die Notenschrift mit Melodie und Rhythmus vermittelt. Und im rhythmischen Grundkurs lernen Kinder von sechs bis acht Jahren die Welt der Tasten-, Streich-, Zupf-, Blas- und Percussionsinstrumente kennen. „Es gehört einfach dazu, ein Instrument zu lernen.“ Ralf Hohn fällt dabei positiv aus, „dass sich die meisten Schüler für ein Instrument entscheiden und es nicht mehr wechseln“. Das setze bei den Schülern vor allem Disziplin, Motivation und Gewissenhaftigkeit voraus. „Sie bleiben wirklich bei der Stange“, ergänzt Hohn.

Wenn der Musikschulleiter einen Blick in die Geschichtsbücher wirft, erfüllt es mit Stolz und Freude, welche großartigen Erfolge die Schüler erzielten und was aus vielen von ihnen geworden ist, die von klein auf Fagott, Oboe, Trompete, Geige oder auch Gesang lernten. Felix Mross (Klavier) gewann 1998 als erster Schüler beim Wettbewerb Jugend musiziert den dritten Bundespreis, Franz Kegler (Trompete) zuletzt 2018 den dritten Bundespreis in Lübeck. Und in 20 Jahren dazwischen waren es etliche weitere Schüler, die auf Bundesebene die Musikschule Bad Saulgau vertreten hatten. Wobei für Hohn nicht nur die Erfolge zählen, „denn der Unterricht an der Musikschule entwickelt auch die Persönlichkeit.“

Ralf Hohn legt Wert darauf, dass die Musikschule von Schülern aus allen Schichten besucht wird. „Wir sind keine elitäre Einrichtung“, so Hohn, der sich für das 50-jährige Bestehen einige besondere Veranstaltungen einfallen ließ.