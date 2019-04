Musiker nehmen Zuhörer mit auf eine musikalische Reise um die Welt

Beim Jahreskonzert unter dem Titel „Musikalische Reise um die Welt“ hat die Musikkapelle Fulgenstadt gehalten, was sie damit vesprochen hatte. Die Zuhörer erlebten ein abwechslungsreiches Konzert auf hohem Niveau.

„Wenn ich in den Saal blicke, geht mir ob den vielen Gästen unseres Konzertes das Herz auf“, konnte Rolf Zubler, Vorsitzender des Musikvereins Fulgenstadt, bei seiner Begrüßung sagen. In der Tat war der große Saal des Dorfgemeinschaftshauses beim Jahreskonzert des Musikverein Fulgenstadt am Samstagabend schon lange vor Beginn voll besetzt. Unter den zahlreichen Gästen auch die beiden früheren Dirigenten Hans Engler und „Sepp“ Zeitler sowie Dekan Peter Müller und Rudi Hüglin vom Blasmusikverband Sigmaringen. Mit dabei war auch das Ehepaar Daniele und Maria Chechele, die sich am frühen Morgen aus dem italienischen Forano bei Rom auf den 950 Kilometer langen Weg gemacht hatten, um beim ersten Auftritt ihres Sohnes Omar bei den Fulgenstadter Musikern mit dabei zu sein. Sie und alle anderen Gäste brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn die „Musikalische Reise um die Welt“ bot einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Stilrichtungen der konzertanten Blasmusik. Dirigent Edwin Bentele hatte den 49 Musikerinnen und Musikern mit der Auswahl der Musikstücke, darunter auch Oberstufenstücke, eine große Aufgabe gestellt, die das Orchester in bravouröser Weise meisterte.

Fanfaren zur Eröffnung

Ein erstes Zeugnis der guten Probenarbeit war die Eröffnung mit der „Festivus Fanfare“ des Tiroler Komponisten Martin Scharnagel. Mit dem hohen Blech und dem Rhythmus der Schlagwerke fulminant eröffnend, folgte das Festivo als Ruhepol, bei dem die Holzbläser den Ton angeben, um dann einen strahlenden Schluss zu setzen. „In 80 Tagen um die Welt“ ist der bekannte Abenteuerroman von Jules Verne. Der Komponist setzte die turbulente Geschichte in ein spannendes Blasorchesterwerk um, von den Fulgenstädtern stilsicher interpretiert. Sogar der Glockenschlag des Big Ben fehlten nicht.

Hans Zimmer, der gebürtige Deutsche, war einer der populärsten Filmkomponisten aller Zeiten. Seine Soundtracks haben Filmgeschichte geschrieben. Eine Auswahl davon präsentierten die Musiker bei „Meilensteine der Filmmusik“ mal swingend, aufregend bis zart im Wechselspiel der Register. In die schottischen Highlands wurden die Zuhörer zumindest musikalisch bei „Highland Cathedral“, vom Erfolgsduo Michael Korb und Uli Roever komponiert und arrangiert, entführt. Die Komposition, die sonst bei großen Aufführungen mit bis zu 600 Musikern aufgeführt wird, meisterten an diesem Abend wirkungsvoll der junge Dudelsackspieler Marius Held aus Bad Waldsee und der Trommler und gleichzeitig jüngster Musikant der Fulgenstadter Jakob Möhrle, die für diese reife Leistung mit viel Beifall bedacht wurden. Natürlich dürfen bei einem Blasmusikkonzert die Märsche nicht fehlen. Mit den fröhlichen „Jubelklängen“ von Siegfried Rundel, einem der ganz Großen der deutschen Marschliteratur, zeitgemäß arrangiert, bewiesen die Musiker, dass sie auch dieses Genre beherrschen. Die Reminiszenz an die Größen der Rockmusik, den Beatles und Queen, gab es mit dem Beatles-Medley und der Bohemian-Rhapsody. Mit einem Hit des Konzerts war der James Last-Titel „Der einsame Hirte“, bei dem Martina Boscher an der Panflöte für ein Klangerlebnis par excellence sorgte. Das Orchester war dabei ein guter, einfühlsamer Begleiter.

Gabriellas Song weckt Emotionen

Ein berührender Moment und ein weiterer Höhepunkt des facettenreichen Konzertabends war der gemeinsame Auftritt von Sopranistin Theresa Heinzelmann und dem Orchester bei Gabriellas Song aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“. Kraftvoll, mit einer modulationsreichen Stimme und in der schwedischen Originalversion, sang sie das Lied über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück. Ein wahrlich krönender Abschluss des Konzertes, bei dem Carmen Jäger, Jana Michelberger, Marcel Staiger und Lisa Zubler als Moderatoren durch das Konzert führten. Kein Wunder, dass die Zuhörer die Musiker nicht ohne Zugaben von der Bühne abtreten ließen. Was könnte für einen Abschluss besser passen als „Amoi seg ma uns wieder“ von Andreas Gabalier, vom Leadsänger des Musikvereins Gerold Michelberger nahe am Original interpretiert, von Thomas Scharmann an der Gitarre und Edwin Bentele am Akkordeon zusammen mit dem Orchester begleitet.