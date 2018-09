Musiker ernten Beifallsstürme für ihr Kammerkonzert

Bei den Konzerten der Jungen Philharmonie Oberschwaben hat sich Alban Beikircher auch 2018 als überaus charismatischer Dirigent bewiesen. In der Abschlussveranstaltung des Tonkunst-Festivals („Nacht der Musik“) stand er als Violinsolist selbst auf der Bühne und gestaltete mit Ehefrau Vera und drei befreundeten Musikern ein brillantes Kammerkonzert. Anstelle der erkrankten Pianistin Jitka Cechová und des Cellisten Jan Pálenícek reisten Miroslaw Sekera und Petr Nouzofsky aus Prag an, die sich hervorragend in das Ensemble einfügten.

Der Schreck muss für Alban Beikircher groß gewesen sein, als gleich zwei Mitglieder seines fünfköpfigen Ensembles krankheitsbedingt ausfielen. Dass für sie Ersatz gefunden wurde, war ein echter Glücksfall – zumal die beiden ebenfalls tschechische Wurzeln und damit einen besonderen Zugang zur tschechischen Musikliteratur besitzen. Den Konzertauftakt bildeten „Variationen über ein Thema von Rossini“ für Cello und Klavier des Komponisten Bohuslav Martinu und bedeuteten bereits den Auftritt für die „Krankenstellvertreter“ Miroslaw Sekera am Piano und Petr Nouzofsky am Cello.

Dass beide aber weit mehr als bloßer Ersatz waren und technisch wie interpretatorisch überaus versierte Musiker sind, zeigte sich schon bei den ersten Takten. Auf wuchtige Akkorde aus Richtung des Fazioli-Flügels folgten überaus melodiöse Celloklänge. Schnell entspann sich ein Dialog zwischen den beiden Instrumenten mit beeindruckenden Wechseln an Tempo und Tonvolumen. Mal gab das Piano ein Motiv vor, in das sich das Cello einklinkte, mal übernahm das Saiteninstrument die Führung, und in liedhaften Momenten vereinten sich beide zu fließend-flirrenden Tongebilden.

Im zweiten Teil des Konzerts gab es Leos Janáceks Sonate für Violine und Klavier in vier Sätzen. Auch hier, wie während des gesamten Konzerts, zauberte Miroslaw Sekera am Flügel, während Alban Beikircher seine Virtuosität als Violinsolist bewies. In Janáceks Werk spiegelt sich seine Liebe zur Heimat, die oft an Volkstanz-Elementen sichtbar wird. Überdies suchte der Komponist verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle und Stimmungen, wobei er mit Harmonien und musikalischen Strukturen experimentierte, was höchste Ansprüche an beide Instrumentalisten stellte.

Musizieren auf höchstem Niveau

Zart-lyrische Melodien wurden mit kurzen, harschen Bogenstrichen kontrastiert oder brachen abrupt ab. Tasten wurden getupft, Saiten gezupft und geschlagen. Und wenn das Piano fabulierte, konterte die Violine – vor allem im Schlussteil – mit ruppigem Schnarren. Das war faszinierendes Musizieren auf höchstem Niveau. Den Höhepunkt des Kammerkonzerts bildete das Klavierquintett A-Dur op. 81 von Antonin Dvorák. Es gehört zu den meistgespielten Werken des Komponisten und enthält eine üppige Klangfülle, gespickt mit volkstümlichen Elementen.

Auf den überaus homogenen Auftakt von Piano und Cello folgten die beiden Violinen (Alban Beikircher, Johannes Eckmann) sowie die Viola von Vera Beikircher mit furiosem, von überbordendem Temperament geprägtem Musizieren, das vor allem im „Scherzo“ pure Lebensfreude versprühte. Meisterlich, wie die einzelnen Instrumente miteinander kommunizierten, sich einbrachten, bei einzelnen Soli den Klanghintergrund bildeten, um sich erneut zu positionieren und schließlich zu einem überaus homogenen Klang zusammenzufinden.

Die Begeisterung des Publikums äußerte sich in Beifallsstürmen, die dem Ensemble noch eine Zugabe abrangen, obwohl dies aus Zeitgründen gar nicht vorgesehen war. Denn der dritte Teil der „Nacht der Musik“, den eine erstaunlich große Zahl von Konzertbesuchern trotz der vorgerückten Stunde gebucht hatte, stand in der Kleber Post bevor.