Musiker bringen den Jazzkeller zum Beben

Zydeco Annie & Swamp Cats gelten als eine der besten Zydeco-und-Cajun-Bands Europas. Am Samstag entfesselten die Vollblutmusiker im ausgebuchten Dreikönigs-Jazzkeller ein Feuerwerk an Rhythmen und Tonakrobatik, dem sich keiner der Besucher entziehen konnte.

Zydeco und Cajun, das ist die Musik französischstämmiger Siedler in Louisiana, in die auch afro-amerikanische Elemente eingeflossen sind. Eine gewichtige Rolle spielt das Akkordeon, mit dem Frontfrau Annie das Flair amerikanischer Südstaaten in den Jazzkeller brachte. Die quirlige Musikerin mit dem ansteckenden Lachen schien mit ihrem Instrument verwachsen. Ein temperamentstrotzender Einsatz folgte dem andern, gelegentlich durchbrochen von bluesig-melancholischen Tonfolgen. Doch nicht nur am Akkordeon – insgesamt drei verschiedene Modelle standen parat –, sondern auch am Piano und dem Melodion begeisterte Annie als Meisterin der Tasten.

Das Konzertprogramm orientierte sich zum großen Teil an Kompositionen aus Annies Feder, die auch auf der neuen CD der Band („Live at the Mainstation“) enthalten sind. Die Texte stammen von Rolf „Frederic“ Berger, der als Sänger eine variable Stimme mit verblüffendem Tonumfang bewies. Auch er hatte mehrere Instrumente im Gepäck, deren spektakulärstes wohl ein Waschbrett war, das ihm wie ein Stück Ritterrüstung über der Brust hing. Ebenfalls auffällig: das Kazoo, dessen Form einer Pfeife ähnelt und eine Membran enthält, die die Stimme verfälscht.

War Frederic mal nicht im Einsatz, so absolvierte er einen tänzerischen Bewegungsmarathon, bei dem er fast das Mikrofon umriss. Etwas ruhiger ging es Sängerkollege Marco Piludu an, der als Bassist mit hervorragenden Soli und schrägen Riffs imponierte. Der Fels in der Brandung war jedoch Annies Ehemann Stefan Baldauf, ein versierter Schlagzeuger, der den Charakter der Stücke mit klug dosierter Lautstärke unterstrich. Unter ihre Eigenkompositionen mischte Annie geschickt bekannte Titel, deren Rhythmen das Publikum sofort aufgriff.

So gab es Dreivierteltakte in einem Walzer aus dem Film „The Big Easy“. Französisches Flair kam ins Spiel bei „Voulez vous passer“, und die pointierten Takte eines Louisiana-Ragtime wurden auf den Tischen mitgeklopft. Bei Hits wie „You are my sunshine“ oder „Jambalaya“ sang das Publikum spontan mit, ruhigere Gemüter schnipsten zumindest mit den Fingern und wippten mit den Zehenspitzen. Zwei Damen riss es förmlich von den Sitzen und sie suchten sich im eng gestuhlten Raum ein Plätzchen zum Abtanzen.

Gegen Schluss der Vorstellung kam der Keller förmlich ins Brodeln. Die Musiker hämmerten auf ihren Instrumenten, jeder im Saal suchte nach Bewegung, und wer den Text zu „Oh when the saints“ beherrschte, stimmte lauthals ein. Keine Frage: Mit der Buchung der Zydeko-Band ist dem Bad Saulgauer Jazzverein ein großer Wurf gelungen. Und nicht nur Veranstalter und Publikum waren hoch zufrieden, auch die Musiker schienen sich im Dreikönigs-Jazzkeller richtig wohl gefühlt zu haben.