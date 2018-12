Musikalische Abwechslung in Pfarrkirche

„Musik & Gesang zum Bolsterner Weihnachtsmarkt“ hat der Titel des Kirchenkonzerts der Bolsterner Chöre und Instrumentalisten am vergangenen Sonntagnachmittag in der Pfarrkirche St. Gallus gelautet, in der sogar die Stehplätze Mangelware waren, als die „Bolsterner Weihnachtsmusik“ mit „Skyfall“ und der kraftvollen Ballade von Elton Johns „Circle of Life“ die weihnachtliche Einstimmung eröffneten. Die „Bolsterner Weihnachtsmusik“ ist ein Ensemble von jungen und erfahrenen Musikern aus Bolstern und Umgebung, die beim Weihnachtsmarkt gemeinsam musizieren.

Dass diese Adhoc-Truppe bemerkenswert harmoniert und von ihrer Dirigentin Christina Roos bestens vorbereitet wurde, bewies dieser sympathische Auftritt. Abgeleitet aus dem Tagesevangelium der Begegnung von Maria mit Elisabeth, nannte Dekan Peter Müller in seinem Begrüßungsimpuls Begegnungen als wichtige Bindeglieder der menschlichen Gesellschaft. So auch dieses nachmittägliche Zusammensein, um sich gemeinsam auf die Tage der Weihnacht einstimmen zu lassen.

Adventliche Chorsätze

„Tröstet mein Volk“ und „Brecht auf, macht euch bereit“ waren die eröffnenden adventlichen Chorsätze des Männerchors, um dann mit den „Weihnachtsglocken“ und dem „Still liegen Bethlehems Fluren“ des Aulendorfer Komponisten Hugo Hald weihnachtliche Stimmung in die Kirche zu zaubern. Bemerkenswert, wie gepflegt und stimmlich ausgeglichen der nur 15 Mann starke Männerchor unter der Leitung von Ursula Jankowski seinen Auftritt meisterte.

Das Flötenduo Jule Fischer und Lina Zimmermann leitete couragiert mit „Pachelbel’s Canon“ zum Auftritt des Kinderchores über. Schon nach den ersten beiden Titeln „Rock The World“ und „Engel“ hatte sich die muntere Truppe in die Herzen der Zuhörer gesungen. Beim „Freudenfest“ bezogen die jungen Stimmen gar die Zuhörer mit ein. Eine vorbildliche Leistung, wie es Ulrike Keßler in ihrer mehr als 30-jährigen Tätigkeit als Chorleiterin des Kinderchores gelingt, die Kinder für’s Singen zu begeistern und solche Auftritte vorzubereiten.

Für die musikalische Abwechslung des Konzertes sorgte die Band „Feel Good“, ebenfalls in Bolstern beheimatet. Mit „Perfect“ des britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran und dem „Happy Xmas“ von John Lennon, ursprünglich als Protestlied gegen den Vietnamkrieg geschrieben, das sich im angelsächsischen Raum zu einem Weihnachtslied entwickelte, bewiesen Lena Haberbosch am Keyboard, Isabell Trautmann an der Gitarre und die beiden Sängerinnen Laura Abele und Madelene Trautmann, dass auch rockige Klänge in einer Kirche gut ankommen.

Den „Wolkenwunderbaum“ besangen die Frauenstimmen des DeJuChoBo klangschön, den Kirchenraum füllend. Hoffnungsvoll wurde die Botschaft „Wir alle sind Engel füreinander“ vom DeJuChoBo ausdrucksvoll interpretiert.

Imposantes Schlussbild

Mit Stimmen und Stimmung spielend folgte dann das bekannte „The Lord oft the Dance“, bevor die Chormitglieder um Ulrike Keßler mit dem „Frieden fängt im Herzen an“ nicht nur eine weihnachtliche Botschaft sandten, sondern sicher so manchem Zuhörer in der Pfarrkirche aus der Seele sprachen. Imposant war dann das Schlussbild, als der Chorraum nicht ausreichte, um die über 100 Akteure des Konzertes zu fassen, die zusammen mit den Zuhörern, von den Bläsern intoniert, das alte Weihnachtslied „O du fröhliche“ sangen.

Wenn man den Beifall und die gut gefüllten Spendenkörbe als Gradmesser der Zufriedenheit nimmt, konnten die Bolsterner bei den Zuhörern punkten.