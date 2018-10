Musik als Spielball politischer Interessen

Im Rahmen des Kulturschwerpunkts „Demokratie und Freiheit“ hat das Kreiskulturforum mit seinem Vorsitzenden Edwin Weber zu einem Vortrag der Musikpädagogin und Sängerin Beate Rimmele in das Junge Kunsthaus Bad Saulgau eingeladen. Schade, dass einige Stühle leer blieben, denn hier gab es eine höchst informative Lektion zum Einsatz der Musik in Politik und Gesellschaft. Anhand von Liedtexten, Tonbeispielen und Videoclips belegte die Referentin eindrucksvoll, wie Musik und Lieder im Laufe der Geschichte bis hin zur Gegenwart für politische Zwecke benutzt, missbraucht oder als Mittel des Protests verwendet wurden.

Am Beginn ihrer Ausführungen stand ein Vergleich der Nationalhymnen von Deutschland, England, Frankreich sowie, etwas später, den USA. Die Melodie der deutschen Hymne entstammt dem „Kaiserquartett“, des Komponisten Joseph Haydn, zu dem Hoffmann von Fallersleben den Text verfasste. 1922 wurde das Lied durch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert zur Nationalhymne erklärt, 1945 von den Alliierten verboten und ab 1952 erneut gesungen.

Patriotischer Charakter

Während das langsame Tempo Feierlichkeit vermittelt, beschwört der Text die Achtung von Werten wie Freiheit, Recht und Menschenwürde auf. Anders die englische Hymne, die, ähnlich einem Gebet, um Gottes Segen für die Königin und das Volk bittet. Die französische Marseillaise dagegen zeigt forciertes Marschtempo und besitzt einen patriotisch-kämpferischen Charakter. Ähnliches findet sich in der sehr emotionalen amerikanischen Hymne Star-Spangled Banner, in der Stolz, Mut und Stärke thematisiert werden, ebenso wie die Bereitschaft zur blutigen Verteidigung der Werte.

Am Beispiel des Horst Wessel-Liedes zeigte Beate Rimmele auf, wie raffiniert Hitler die Marschmusik für seine Kriegspropaganda missbrauchte. Wichtig dabei sind eingängige Rhythmen sowie leicht sing- und spielbare Melodien. Auch das ursprünglich als Schlager publizierte Musikstück „Lili Marleen“ entsprach diesem Muster, wurde aber vor allem durch die Radiosender der Alliierten verbreitet und avancierte zum bekanntesten Lied des Zweiten Weltkriegs.

Parallel zur Vernichtung „entarteter“ Kunstwerke verbot die NS-Regierung auch gewisse Strömungen in der Musik, unter anderem den Swing. Dabei stand allein schon das Tanzen der Rhythmen unter Strafe. Dass Musiker und Sänger sich schon immer gegen Gewaltherrschaft und Blutvergießen aufgestanden sind, zeigten die folgenden Beispiele.

So schrieb Bert Brecht bereits 1933 im Exil den „Kälbermarsch“, eine bitterböse, von Hanns Eisler 1954 vertonte Parodie auf das Horst Wessel-Lied. Die entsprechende Tonaufnahme ließ das Lachen in den Gesichtern des Publikums gefrieren. Ein weiteres Beispiel für Musik als Widerstand gegen über Krieg und Tod waren die schrillen, bis an die Schmerzgrenze reichenden Harmonien des Instrumentalstücks „Guernica“ von Leonardo Balada. Es bezieht sich auf das gleichnamige Bild von Pablo Picasso, das an die Ausradierung des Baskenstädchchens Guernica durch die deutsche Luftwaffe erinnert.

Dem Konflikt zwischen der Republik Irland und dem nordirischen, England zugehörigen Teil der Insel galt der Protestsong „Zombie“, den die im 2018 Frühjahr verstorbene Sängerin der Band „The Cranberries“, Dolores O’Riordan schrieb. Unverhohlene Kritik am damaligen Präsidenten George W. Bush übte die Sängerin Pink in ihrem Lied „Dear Mr. President“. Wurde das Chanson der Wiener Sängerin Cissy Kraner „Aber der Nowak lässt mich nicht verkommen“ 1954 noch mit Zensur belegt, so ereignete sich vor kurzem das krasse Gegenteil. Statt massiver Kritik erntetet der verkaufsträchtige Rap des Duos Kollegah (I) und Farid Bang einen „Echo“-Preis der Musikindustrie, obwohl er vor Verunglimpfungen, Hetzparolen und ekelerregenden Bildern strotzt.

Rimmeles Kritik galt hier den Politikern und Journalisten, die die Preisverleihung blind toleriert hatten. Den vergnüglichen Schlusspunkt eines bemerkenswerten Abends setzte ein Sketsch bayrischer Radio-Journalisten, die das politische Tohuwabohu in Berlin – zum Vergnügen des Publikums – per Comedy kommentierten.