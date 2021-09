Münch: „Sind nicht ganz zufrieden“

Der SV Renhardsweiler ist nicht so aus den Startlöchern gekommen, wie er es sich vielleicht selbst erhofft und die Gegner es erwartet haben. Nach drei Saisonspielen stehen nur zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. SZ-Regionalsportredakteur Marc Dittmann sucht im Gespräch mit dem Trainer, Ex-Landesligaspieler Florian Münch (SV Bad Buchau; Foto: thw), nach den Gründen. Jetzt stehen für Renhardsweiler zwei Heimspiele an. Am Sonntag, 26. Septeber, 15 Uhr, gegen Türk Gücü Sigmaringen, am kommenden Donnerstag gegen Braunenweiler.

Drei Spiele, 1:1 zu Hause gegen Laiz und Fulgenstadt und 0:1 am vergangenen Wochenende in Inzigkofen. Sie sind mit dem Start wohl nicht ganz zufrieden?

Ja, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich wollten wir wieder dorthin, wo wir vor dem Abbruch der vergangenen Runde waren. Wir waren Dritter, hätten noch gegen Laiz gespielt, Laiz und Sigmaringen hätten noch gegeneinander gespielt. Es war für uns schade, dass die Saison abgebrochen wurde. Aber alles hat seine Gründe, dass es für uns derzeit nicht so läuft. Wir sind nicht gut aus der Coronapause herausgekommen. Die Trainingsbeteiligung, als es draußen wieder losging, war mittelprächtig. Auch das hat Gründe. Der Eine oder Andere baut ein Haus, ist beruflich eingespannt, wir hatten Urlauber und vereinzelt schlägt auch ein Studium zu Buche.

Sie sagen, die Coronapause war nicht gut für Sie. Wann und wie haben Sie wieder trainiert?

Wir haben ab dem Lockdown online weiter trainiert. Hauptsächlich Kräftigungsübungen, ein bisschen mit dem Ball. Als wir wieder auf den Platz durften, haben wir uns freitags zu einem lockeren Spielchen getroffen, um uns wieder an den Ball zu gewöhnen.

Hatten sie - wie so viele andere - auch verletzte Spieler?

Ja, wir hatten auch einige verletzte Spieler. Insgesamt denke ich, dass es noch zwei, drei Wochen dauert, bis wir allem Spieler an Bord haben.

Am Sonntag geht es gegen Türk Gücü Sigmaringen. Welche Spieler fehlen Ihnen noch?

Einige Spieler sind angeschlagen, fallen vielleicht aus. Ein Spieler ist gesperrt. Felix Widmann hat am vergangenen Wochenende eine ärgerliche und aus unserer Sicht auch umstrittene Gelb-rote Karte in Inzigkofen kassiert. Er hat eigentlich das Führungstor für uns erzielt. Aber der Schiedsrichter wertete die Aktion von Felix als Foul gegen den Torwart und zeigte ihm Gelb-rot.

Wie setzen Sie das Saisonziel? Viele andere Vereine rechnen mit Renhardsweiler für mehr...

Es wäre schön, wenn wir wieder vollzählig sind, wieder um Platz drei oder vier mitzuspielen. Wie gesagt: Wir sind nicht so gut aus der Coronapause rausgekommen. Wir werden in zwei, drei Wochen weitersehen. Wir denken von Spiel zu Spiel. Jetzt geht es erst mal gegen Türk Gücü. Und was „mehr“ betrifft: Ich habe da ganz andere Mannschaften auf der Rechnung: Laiz ist stark, Gammertingen, gegen das wir im Pokal rausgeflogen sind und Sigmaringen. Und bestimmt ist noch eine Mannschaft vorne dabei, mit der man noch gar nicht rechnet.