Ein Zeuge hat am Dienstag gegen 20.45 Uhr einen Müllsünder auf frischer Tat ertappt und die Polizei verständigt. Der 55-Jährige lud an der Altglassammelstelle in der Karlstraße diversen Haushaltsmüll ab. Die Beamten konnten den Mann ermitteln und zeigten ihn an. Ihn erwartet nach Polizeiangaben nun ein empfindliches Bußgeld.