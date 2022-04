MSC Göge bietet Schnupperkurs an

Sich einmal wie ein Rennfahrer fühlen: Der MSC Gögebietet am Samstag, 23. April, die Möglichkeit in den Kartsport zu schnuppern. Der Motorsportclub sucht Nachwuchs im Kartrennsport. Auf dem Gelände der Spedition Kunzelmann, in Hausen am Andelsbach, am Samstag, 23. April, 14 bis 16 Uhr können Mädchen und Jungen auf einem eigens eingerichteten Parcours schnelle Runden drehen. Alle Interessierten ab sieben Jahren dürfen die Veranstaltung den MSC Göge ohne Voranmeldung besuchen und ihre ersten Runden drehen. In der Vergangenheit konnten einige Fahrer vom MSC Göge Meistertitel erringen. Qualifizierte Trainer stehen mit Rat und Tat zur Seite.