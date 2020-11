Motorroller hat keinen Versicherungsschutz

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 64-jähriger Motorroller-Fahrer rechnen, nachdem er am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau in der Schwarzachstraße in Bad Saulgau kontrolliert wurde. Den Beamten war aufgefallen, dass der Mann an seinem Zweirad kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Einen entsprechenden Versicherungsschutz konnte er in der Überprüfung nicht nachweisen. Gegen den 64-Jährigen, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, wird nun ermittelt.