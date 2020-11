Motorradfahrer verursacht Unfall und stürzt

Ein Motorradunfall hat sich laut Meldung der Polizei am Samstag, 31. Oktober, ereignet. Gegen 17.50 Uhr kam es in der Kaisersstraße in Bad Saulgau vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit des Motorradfahrers zu dem Vorfall. Der aus der Innenstadt kommende Zweiradfahrer übersah hierbei ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto, fuhr aber auf das Fahrzeug auf und stürzte daraufhin. Neben leichten Verletzungen, die ambulant behandelt wurden, entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 8000 Euro, heißt es in der Meldung weiter.