Motorrad: Dominik Blersch verteidigt Rang drei

Dominik Blersch, Motorradfahrer aus Uttenweiler, hat beim Lauf der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Klasse Pro Superstock im tschechischen Most die Ränge acht und fünf belegt. Bei wechselhaftem Wetter war Blersch damit zufrieden. Weniger glücklich war sein jüngerer Bruder Marcel Blersch, der in der 300’er-Klasse im ersten Rennen stürzte und im zweiten Rennen mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

Dominik Blersch absolvierte am Freitag zwei Trainings und das Qualifying. Im ersten Training hatte Dominik den falschen Reifen montiert und konnte nur wenige Runden fahren. Im zweiten Training begann es leicht zu regnen. Für Regenreifen war es zu trocken, für Slicks zu nass.

Dominik startet aus der ersten Reihe

Aus diesem Grund ging es am Freitagnachmittag mit wenig Training ins erste Qualifying. Bei starkem Regen kam Dominik Blersch mit den Bedingungen sehr gut zurecht und beendete das erste Qualifikationstraining als Dritter. Am Samstagmorgen startete das zweite Qualifying. Blersch verteidigte seinen dritten Startplatz in der ersten Reihe. Dominik war damit sehr glücklich.

Am Samstagmittag startete das erste Rennen im Pro Superstock Cup. Blersch startete aus der ersten Reihe sehr gut und führte nach der ersten Runde das riesige Starter Feld von 38 Fahrern an. Es fand sich im Laufe des Rennens ein größerer Pulk, der um den Sieg kämpfte. In der vierten Runde verbremste sich Dominik Blersch mit seiner BMW-Maschine und musste den „Notausgang“ nehmen. Als Zehnter kam er zurück auf die Strecke. Dominik verbesserte sich noch auf Platz acht und beendete sein erstes Rennen an diesem Wochenende.

Rang fünf im zweiten Rennen

Am Sonntagmorgen startete er ins zweite Rennen. Erneut erwischte Dominik Blersch einen sehr guten Start und führte das Rennen zwei Runden lang an. Es entwickelte sich ein Kampf mit sieben Fahrern um den Sieg. Nach vielen Positionswechseln kam Dominik Blersch als Fünfter ins Ziel. Insgesamt zeigte sich Dominik Blersch mit seinem Rennspeed sehr zufrieden. Durch seine beiden Platzierungen verteidigte er den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Marcel Blersch: Sturz und technische Probleme

In der Klasse SSP 300, hatte Marcel Blersch am Freitag keinen Regen im Training. Mit sehr guten Rundenzeiten fuhr der Jüngere der beiden Blersch-Brüder auf Platz neun. Am Samstagmorgen dann wurde das erste Qualifying im Regen gefahren. Marcel Blersch kam mit den Bedingungen gut zurecht und belegte Rang zehn. Die Verhältnisse im zweiten Qualifying waren trocken. Marcel Blersch verbesserte seine Trainingszeit zwar, dennoch reichte es nur für Platz 17, das schlechteste Ergebnis im Qualifying in diesem Jahr.

Doch Marcel Blersch erwischte einen starken Start ins erste Rennen und verbesserte sich in der ersten Runde von Platz 17 auf Platz zehn. Leider stürzte Marcel Blersch in der dritten Runde und konnte das Rennen nicht mehr fortsetzen. Auch am Sonntag, im zweiten Rennen, erwischte Marcel Blersch ein sehr guter Start. Er überholte in der ersten Runde gleich sieben Fahrer und lag nach der ersten Runde auf Rang zehn. Doch im Laufe des Rennens fiel Marcel Blersch wegen technischer Probleme am Motorrad auf Platz 17 zurück, auf dem er das Rennen auch beendete.

Marcel Blersch zeigte sich am Ende enttäuscht über das Ergebnis des Wochenendes.

Die nächsten Rennen finden vom 22. bis 24. Juli auf der Strecke am Schleizer Dreieck statt. Danach stehe in dieser Saison noch drei weitere Saisonstationen an.