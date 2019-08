Moritz Kiem kämpft sich bis ins Finale

Der TC Mengen hat bereits zum achten Mal den Ablach-Cup ausgetragen. Das auf drei Tage angesetzte Turnier hatte mit 94 Teilnehmern aus 37 Vereinen das bisher größte Teilnehmerfeld seit Einführung der Veranstaltung.

Bei bestem Tenniswetter wurde auf der mit sieben Plätzen ausgestatteten Anlage des TC Mengen nicht nur spannendes, sondern teilweise hochklassiges Tennis geboten. Die Männern spielten in drei verschiedenen Leistungskategorien. In der höchsten Kategorie setzte sich mit Joel Pascal Stuböck (TC Bad Schussenried), der übermächtige Favorit, eindrucksvoll mit 6:0 und 6:0 im Finale gegen Moritz Kiem (TC Sigmaringen) durch. Kiem hatte sich mit einer Wildcard bis ins Finale gekämpft, war dort aber chancenlos.

In der mittleren Leistungskategorie schlug Silas Hülsbusch (TC Hohentengen) in einem spannenden Endspiel Tobias Reiser (TC Mengen) mit 6:2, 4:6 und 10:3 im Matchtiebreak. In der unteren Leistungskategorie setzte ich in einen vereinsinternen Duell Simon Brugger gegen Patrick Blaser (bd. SV Horgenzell) hauchdünn mit 6:3, 6:7 und 10:7 durch.

Bei den Frauen gab es ausschließlich Gruppenspiele, da hier die Teilnehmerzahl für K.o.-Spiele nicht ausreichend war. In der Gruppe der stärkeren Frauen konnte sich Cornelia Geyer mit 2:1 Siegen nur aufgrund eines mehr gewonnenen Satzes gegen ihre Schwester Julia Geyer (bd. TC Sigmaringen) durchsetzen. In der unteren Gruppe siegte Luisa Arnold (TC Sigmaringen) souverän mit 3:0 Siegen vor Nathalie Geiselhart (SV Dürmentingen).

16 Spieler in der Altersklasse 50

Bei den Senioren wurde ausschließlich in den Altersklassen 40 und 50 gespielt. Diese wurden jeweils in zwei Leistungskategorien eingeteilt. In der Altersklasse 40 siegte in der höchsten Kategorie Alexander Schneider (TC Bad Schussenried) knapp, mit 1:6, 6:4 und 10:8 gegen Markus Derksen (TC Meßkirch). Derksen hatte im Finale bereits sein drittes Spiel im Matchtiebreak absolviert und war damit der Marathon-Mann des Ablach-Cups. In der unteren Leistungskategorie setzte sich in einer Dreiergruppe Alejandro Palacios-Tovar (TC Pfullendorf) durch.

Die Altersklasse 50 war in der oberen Leistungskategorie wie in jedem Jahr wieder bestens besetzt. In einem Feld mit 16 Teilnehmern gewann der ungesetzte Michael Schrimpf (TC Ösch-Weingarten) gegen den Titelverteidiger Gerold Pfaff (TC Pfullendorf) in einem spannenden Finale mit 7:6 und 6:4. In der unteren Kategorie konnte Gerhard Hehl (TC Hohentengen) das Turnier für sich entscheiden. Hierbei profierte Gerhard Hehl im direkten Duell von der verletzungsbedingten Aufgabe Paul Lehners (TC Sigmaringen), der dadurch Zweiter wurde.

John Schouten, Sportwart des TC Mengen und Mitglied im Turnierausschuss, sagte nach dem Turnier: „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass das Turnier so gut angenommen wird. Es waren wieder drei tolle Tage mit tollen Spielen, für die sich die Vorbereitung gelohnt hat. Einziger Wehrmutstropfen war die Aufgabe von Paul Lehner vom TC Sigmaringen, der sich bei einem Gruppenspiel an der Achillessehne verletzt hat. Im nächsten Jahr wird es natürlich wieder eine neue Auflage des Ablach Cup geben“, versprach Schouten abschließend.