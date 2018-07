Mordprozess: Verteidigung strengt Revision an

Die Verteidigung des wegen Mordes verurteilten 17-Jährigen Schülers aus Bad Saulgau geht in Revision. Dies hat der der Pressesprecher des Landgerichts, Axel Müller, gestern gegenüber der Schwäbischen Zeitung bestätigt. Nun werde der Bundesgerichtshof prüfen, ob die Revision zulässig ist. Im Gegensatz zu einer Berufung kommt es bei einer Revision nicht zu einer neuerlichen Beweisaufnahme. Das Revisionsgericht prüft das Urteil und die Bewertung des Gerichts allein in rechtlicher Hinsicht. Der 17-Jährige war am 12. Januar von der zweiten großen Jugendkammer des Landgerichts des Mordes an einer damals 15-jährigen Bekannten für schuldig befunden worden. Tatort war ein kleines Spielhaus auf einem Spielplatz in der Nähe von Bad Saulgau. Dort hat der damals 16-Jährige im Mai vergangenen Jahres das Mädchen mit 57 Messerstichen getötet. Mit neun Jahren und neun Monaten lag das Urteil des Gerichts nur wenige Monate unter der im Jugendstrafgesetz vorgesehenen Höchststrafe von zehn Jahren.