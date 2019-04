Moosheim ist älter, Saulgau war schwieriges Gebiet

Im Rahmen der Veranstaltungen zum Stadtjubiläum hat der Freiburger Geschichts-Professor Thomas Zotz im Foyer der Stadthalle einen Streifzug durch Saulgaus Geschichte von der Ersterwähnung bis zur Stadtwerdung unternommen. Parallel dazu hob Kulturreferent Andreas Ruess die druckfrischen Exemplare von Hermann Brendles Stadtchronik „Saulgau 819 – 1806“ aus der Taufe.

Die Begrüßung der Gäste oblag Bad Saulgaus erstem Beigeordneten, Richard Striegel, der seine Geschichtskenntnisse in einem Schnelldurchlauf unter Beweis stellte. Unter anderem erinnerte er daran, dass der Ort im Laufe von 1200 Jahren viele dunkle Seiten erlebte, darunter den Ausbruch der Pest, der die Bevölkerung gewaltig dezimierte, schlechte Ernten oder den Einfall der Schweden. Doch eine der prägendsten Grausamkeiten, fügte er schmunzelnd hinzu, sei der Verlust von Saulgaus Kreisstadtwürde gewesen. Im Namen der Stadt gratulierte er Hermann Brendle zum Erscheinen seines Buchs, das Erkenntnisse zu Saulgaus Geschichte beinhalte, die der frühere Stadtarchivar in jahrzehntelangen Forschungen gewonnen habe.

Schwierig zu besiedeln

Dann trat Professor Zotz ans Rednerpult und beleuchtete die Spanne von 400 Jahren, die der ersten urkundlichen Erwähnung von Sulugon folgte. Dabei erfuhr man, dass Moosheim und Mengen älter sind als Saulgau, denn offensichtlich galt die Landschaft als schwer besiedelbar. Das Erdreich muss sehr feucht gewesen sein, worauf auch der Name Sulgen verweist, den der Ort zeitweise getragen hat und der „Stelle des schmutzigen Wassers“ bedeutet.

Erwähnt wurde Sulugon erstmals auf einer Urkunde von 819, die belegt, dass Kaiser Ludwig der Fromme die Kirche in Sulugon und das Dorf Maingen, das heutige Ennetach, dem Frauenkloster Buchau auf ewige Zeiten vermachte. Derartige Schenkungen des Adels waren im Mittelalter überaus beliebt als Gunsterweis für geistliche Einrichtungen. Zweifel an der Echtheit der betreffenden Urkunde wurden ausgeräumt durch ein weiteres Papier aus dem Jahre 857, das einen Gütertausch zwischen dem Kloster Reichenau und dem Stift Buchau bestätigte. Darin wurden vier Höfe zinspflichtiger Bauern in und bei dem Dorf Sulagun erwähnt, die fortan zum Buchauer Kloster gehörten. Im Laufe seiner Geschichte stand Saulgaus Bevölkerung lange Zeit in einem strengen Abhängigkeitsverhältnis von den Buchauer Äbtissinnen. Sie machten sogar noch im 13. Jahrhundert ihren Einfluss bei der Verleihung des Stadtrechts an Saulgau geltend. Über die Vögte, welche für den Schutz des Klosters und dessen Angelegenheiten außerhalb der Klostermauern zuständig waren, geriet Saulgau unter den Einfluss verschiedenster Herrschergeschlechter. So sollen Vögte aus der Familie der Grafen von Veringen gegen Ende des 12. Jahrhunderts Saulgaus Entwicklung zum Marktort gefördert haben. Was gewöhnlich das Sprungbrett zu einer Stadt bedeutete.

Der erste Nachweis für die Existenz einer Stadt Saulgau findet sich in einer Urkunde von 1239. Zehn Jahre später wiederum tauchte in einem Dokument die Bezeichnung „burgo sulgen“, die ummauerte Stadt, auf, die auf den Bau einer Stadtmauer verwies.

1288: Saulgau wird Stadt

Im Jahre 1288 schließlich verlieh König Rudolf von Habsburg Saulgau ein offizielles Stadt- und Marktrecht. Entsprechend der Rechte von Lindaus Bürgern war dies das „Lindauer Stadtrecht“, das dem Kloster Buchau weiterhin großen Einfluss sicherte. 1299 bzw. 1300 kam das „Ulmer Stadtrecht“ dazu, das zum Missfallen der Buchauer Klosterfrauen die Interessen der Bürgerschaft vorrangig berücksichtigte. Dass Saulgaus Stadtentwicklung im 17. und 18. Jahrhundert stagnierte und wirtschaftliche Aktivitäten ebenso wie die Bautätigkeit darniederlagen, ergab sich im anschließenden Gespräch zwischen Andreas Ruess und Hermann Brendle. Letzterer hatte bei einem Besuch im Karlsruher Generallandesarchiv Beweise für eine katastrophale Misswirtschaft entdeckt, die in zahlreichen Konflikten mit der Obrigkeit und ausgeprägter Vetternwirtschaft begründet war. Für eine nähere Beschäftigung mit Saulgaus geschichtlichem Werdegang empfahl Ruess die Lektüre von Brendles Werk, das von der Stadt Bad Saulgau herausgegeben und von Müller Hocke Grafik Design überaus ansprechend gestaltet wurde.