Monster-Truck-Show knapst an Claas-Parkfläche

Parallel zum Tag der offenen Tür aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre Claas am Sonntag wird auf dem Parkplatz beim Kaufland eine Monster-Truck-Show präsentiert. Claas war davon ausgegangen, dass die Besucher beim Tag der offenen Tür die gesamte Parkfläche des benachbarten Einkaufmarktes nutzen können. Der Schausteller hat nun einen Teil der Fläche für seine Zwecke abgeknapst. Darüber ist Claas verstimmt, will aber nichts unternehmen.

Von 10 bis 17 Uhr öffnet Claas in Bad Saulgau am Sonntag seine Tore für die Besucher. Die Jubiläumsfeierlichkeiten im Werk werden begleitet von einem verkaufsoffenen Sonntag in die nnenstadt von 13 bis 18 Uhr und einer Ausstellung historischer Landmaschinen von der Innenstadt bis vor die Werkstore von Claas. Mit einem Wort: Es wird an diesem Tag in der Innenstadt und um Claas herum jede Menge los sein. Mit den Firmen Kaufland und toom mit ihren großen Parkflächen in unmittelbarer Nachbarschaft des Werks hat Claas die Absprache getroffen, dass beide Unternehmen am verkaufsoffenen Sonntag nicht öffnen. Das entspannt die Parkplatzsituation. Auf beiden Flächen können Besucher parken, so Ulrich Nickol, Leiter Marketing und Vertrieb bei Claas.

Durch Flyer und Plakate hat Nickol von der Monster-Truck-Show erfahren. „Wir sind nicht glücklich, aber wir wollen nichts unternehmen.“ Claas habe eine mündliche Zusage, dass Besucher die Parkplätze nutzen können. Gewundert habe man sich schon, dass Kaufland die Fläche „sozusagen untervermietet hat“.

Ulrich Nickol befürchtet eine Verschärfung der Lärmbelästigung und der Verkehrssituation durch die zusätzliche Veranstaltung. Das sehen die Vertreter der Monster-Truck-Show nicht so. „Wir brauchen nur eine kleine Fläche am Rand des Parkplatzes“, sagt Thilo Sehling, der für das Marketing und die Pressearbeit zuständig ist. Er habe vom Kaufland eine vertragliche Zusage bekommen. „Wenn wir gewusst hätten, dass hier so eine große Veranstaltung ist, hätten wir uns nach einem anderen Termin umgeschaut“, sagt Sehling und verteidigt sich damit gegen den Vorwurf, als Trittbrettfahrer durch die Claas-Veranstaltung zu großem Publikum zu kommen. Um 16 Uhr beginnt die Show, Claas hält seine Werkstore bis 17 Uhr offen.

Damit ist in Bad Saulgau außer dem Tag der offenen Tür noch mehr geboten: „Chaos Extreme“ verspricht die Truck-Show mit „wagemutigen Stunts“ und „Autovernichtung am laufenden Band“.