Modellfluggruppe richtet Wettbewerb aus

Die Modellfluggruppe Bad Saulgau richtet am Samstag, 30. Juni, erstmalig einen Teilwettbewerb in der Kategorie Modell-Flugzeugschlepp aus. Hierbei messen sich Pilotenteams aus dem süddeutschen Raum, insbesondere aus Baden-Württemberg und Bayern im vorbildgetreuen Flugzeug-Schlepp.

Geflogen wird in zwei Kategorien. Die Sportklasse ist insbesondere für Einsteiger mit kleineren Flugmodellen geeignet. Das Gesamtgewicht beider Flugzeuge zusammen, dem eigentlichen Motorschleppflugzeug und dem Segelflugzeug, darf dabei maximal 20 Kilogramm betragen. In der Expertklasse hingegen starten nur vorbildgetreue Nachbauten bemannter Flugzeuge, die in aller Regel einen Maßstab von 1:2 bis 1:4 haben und jeweils ein Einzelgewicht von bis zu 25 Kilo haben dürfen. Der Wettbewerb wird an insgesamt fünf unterschiedlichen Austragungsorten in Baden-Württemberg und Bayern durchgeführt. Die Pilotenteams müssen davon mindestens drei Teilwettbewerbe absolvieren, um in die Gesamtwertung zu kommen.

Aus Bad Saulgau haben sich zwei Teams gefunden, die beide in der Expertklasse antreten. Claus Borst wird mit seinem Modell Typ PZL 104 Wilga im Maßstab 1:3 und Rolf Rausch mit einer ASK 21 im Maßstab 1:2 in die Luft bringen. Zusätzlich bildet Claus Borst mit Stefan Niederer ein zweites Team in welchem er ein Segelflugmodell Typ SZD 59, einem vorbildgetreuen 1:2,5 Nachbau eines in Hayingen stationierten Kunstflugseglers in das Element verhilft. Die Zufahrtswege zum Modellflugplatz bei der Riedsäge sind ausgeschildert.