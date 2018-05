Mitten drin bei den Haushaltsreden

Nicht bei der Firma Claas oder dem Maschinenbauunternehmen Knoll und auch nicht in der Verwaltung: Victoria Drescher aus Bad Saulgau absolviert stattdessen ein Praktikum im Bundestag in Berlin – an der Seite des parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Bareiß (CDU). Die zweite Woche ihres Praktikums verbringt die 17-Jährige derzeit im Auswärtigen Amt in der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Victoria Drescher hat ihr Praktikum noch nicht einmal beendet, kann aber schon mit Sicherheit sagen, dass sie ihre Entscheidung nicht bereut hat. Die Schülerin des Studienkollegs St. Johann in Blönried bezeichnet sich als politisch interessiert. „Weil Politik in der Schule zu wenig drankommt“, kontaktierte sie Thomas Bareiß, der ihr das Praktikum in Berlin ermöglichte. Die junge Bad Saulgauerin wurde von der letzten Unterrichtswoche vor den Pfingstferien von der Schule befreit und wählte den richtigen Zeitpunkt, weil die Haushaltswoche an der Reihe war. Sie saß im Plenarsaal, bekam unmittelbar die Entwürfe der Abgeordneten mit und hörte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Rede zu. Sie hörte ihr nicht nur zu, sie begegnete ihr sogar. Thomas Bareiß hatte das kurze Treffen arrangiert. „Sie war zwar gestresst, aber trotzdem sehr freundlich und höflich“, sagt Victoria Drescher, die bei Bekannten in Berlin übernachtet und viel organisatorische Aufgaben für Thomas Bareiß übernehmen muss. „Für seinen Wahlkreis musste ich einiges erledigen“, so Drescher, die viel mehr zu tun hat als sich vor Beginn des Praktikums vorgestellt hatte. Eins habe sie während ihres Praktikums schnell gelernt. „Der Beruf des Politikers ist nicht einseitig, sondern hat viele Aspekte.“

Seit dieser Woche ist Victoria Drescher im Auswärtigen Amt beschäftigt. Das liegt ihr, weil sie neben ihrer Muttersprache drei Fremdsprachen beherrscht und kommunikativ ist. „Das könnte ich mir später auch beruflich vorstellen“, ergänzt sie und freut sich auf weitere Eindrücke und Erlebnisse, bevor sie nach den Ferien wieder die Schulbank drücken muss. 2019 macht sie ihr Abitur. Bad Saulgau wird sie irgendwann verlassen – für eine Karriere im Auswärtigen Amt.