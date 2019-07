Mitglieder stimmen ohne Diskussion der Satzungsänderung zu

Wer nicht mitarbeitet, wird bestraft: Die Mitglieder der Dorauszunft Saulgau haben ihre Zunftsatzung geändert und beschlossen, Neumitgliedern, die ihre Arbeitsstunden nicht leisten, zunächst den Laufbändel und später die Mitgliedschaft zu entziehen. In der Hauptversammlung am Freitagabend im Stadtforum wurde außerdem Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller im Amt bestätigt und Marco Schweizer zum neuen Zeugwart und damit Nachfolger von Peter Straub gewählt.

Beschlossen wurde einstimmig bei zwei Enthaltungen in offener Abstimmung, dass der Laufbändel von neuen Mitgliedern, die innerhalb von drei Kalenderjahren nach Eintritt ihr Arbeitsstundenpensum nicht geleistet haben, im folgenden vierten Jahr einbehalten wird. Ist das Pensum auch nach dem vierten Jahr nicht erfüllt, so wird dem Mitglied gekündigt. Dies ist jetzt so in der Satzung des Vereins verankert. In drei Jahren müssen Neumitglieder 15 Arbeitsstunden leisten. „Habt ihr darüber Diskussionsbedarf oder seht ihr das als richtig an?“, hatte Osmakowski-Miller die Mitglieder vor der Abstimmung gefragt. Da keine einzige Wortmeldung erfolgte und einige im Saal „Abstimmen!“ riefen, war die Satzungsänderung nach rund fünf Minuten ohne Diskussion so beschlossen.

Austausch der Fenster

Raphael Osmakowski-Miller berichtete aus dem Vereinsjahr. „Wir haben im Buchauer Amtshaus in allen Vereinsräumen die Fenster ausgetauscht“, sagte er. Auch gebe es eine neue Küche. „Auch in der Zunfthalle haben wir so ziemlich alles fertiggestellt“, sagte er. Im Herbst werde es eine Einweihungsfeier für alle Helfer geben, kündigte er an.

Einen Appell richtete er an manch älteres Zunftmitglied: Manche würden Ermahnungen von jüngeren Gruppenführern nicht ernst nehmen. Osmakowski-Miller kritisierte die Aussagen mancher älterer Narren, die auf Ermahnungen von Gruppenführern Folgendes antworten würden: „I bin so lang dabei, du musch mir nix verzähla“ („Ich bin so lange dabei, du musst mir nichts erzählen“).

2022 richtet Bad Saulgau das Landschaftstreffen Oberschwaben-Allgäu aus. Wie Osmakowski-Miller sagte, ist geplant, dann eine Ausstellung zum Brauchtum des Dorausschreiens zu zeigen, wie schon im Jahr 2016. Von einem um rund 12 400 Euro gestiegenen Kassenstand berichtete Säckelmeister Ronny Kraft. Finanzielles Sorgenkind ist jedoch der Zunft- und Bürgerball, hier gibt es ein Minus von mehr als 5000 Euro. Zunftarchivar Matthias Metzler stellte in der Versammlung kurz seine Planungen und Visionen, wie er es nannte, vor: Beispielsweise kann er sich vorstellen, dass die Dorauszunft ein eigenes Archivmuseum bekommt.

Einstimmig bei einer Enthaltung wurde Raphael Osmakowski-Miller per Handzeichen als Zunftmeister wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurden auch einige Zunfträte. Einen Wechsel gab es im Amt des Zeugwarts: Marco Schweizer löst Peter Straub ab. Einige Mitglieder wünschten eine geheime Wahl, doch weil die laut Satzung erforderlichen zehn Prozent der anwesenden Mitglieder nicht erreicht wurden, gab es eine offene Wahl. Bei sechs Enthaltungen wurde Marco Schweizer gewählt. Zuvor gab Vorgänger Peter Straub seinen Bericht ab und blickte in seiner Ansprache auf seine langjährige Tätigkeit als Zeugwart zurück. Beispielsweise die Neustrukturierung und Renovierung der Häskammer fielen in seine Amtszeit. Nach der Ansprache erhoben sich die Mitglieder im Saal und applaudierten dem scheidenden Zeugwart. Peter Straub wurde zum Ehrenzunftrat ernannt. „Mit viel Engagement pflegte er die Häser. Peter, du hast unsere Häskammer sehr gut aufgestellt und gepflegt“, sagte Osmakowski-Miller, bevor er ihm die Ehrung überreichte.

Orden für Gisela Kraft

Eine hohe Ehrung gab es für Gisela Kraft: Sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt –und zwar für überdurchschnittliches Engagement als Gruppenführerin und Obergruppenführerin der Zennenmacher. Den Hausorden in Gold für 35 Jahre verdienstvolle Mitarbeit erhielt Hans-Peter Köhnen, den Hausorden in Bronze für 15 Jahre Werner Vogel und Stefanie Weishaupt. Für siebenjährige und fünfjährige verdienstvolle Mitarbeit wurden viele weitere Narren ausgezeichnet, zudem gab es für zahlreiche Mitglieder, die seit 35 Jahren im Verein sind, Urkunde und einen Jubiläumskrug.