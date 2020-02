Mitglieder besuchen mehr Tanzseminare

Der Heimat- und Trachtenverein Saulgau hat in seiner Hauptversammlung am Freitagabend im Haus am Markt auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Die Mitglieder machten Fortschritte hinsichtlich des Volkstanzes.

„Treu dem guten alten Brauch; Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten“: Mit diesem Leitspruch seines Vereins begrüßte der Vorsitzende Thomas Funk die Gäste, darunter den Gauvorsitzenden Werner Halder. Funk sprach von einem lebendigen und ereignisreichen Vereinsjahr. Neben verschiedenen kirchlichen und weltlichen Anlässen im Jahresablauf besuchte der Verein Gau-Tanzseminare, absolvierte Volkstanzproben und war bei den Heimattagen Baden-Württemberg präsent, betreute die Himmelberger Gäste am Bächtlefest, gestaltete die Erntedankfeier und begleitete verschiedene Bad Saulgauer Vereine bei ihren Aktivitäten.

Funks Stellvertreterin Ulrike Schirmer berichtete vom Gauverband. Es seien zehn bis zwölf Tänze auf Verbandsebene einstudiert worden. Dies sein ein Teil der Vorbereitung zum Deutschen Trachtenfest in Lübben (Brandenburg) gewesen. Schirmer berichtete freudig und begeistert von dieser Reise, von der Spreewaldkahnfahrt und den Tanzauftritten unter dem Motto „Ganz Deutschland in Tracht“. Sie gab schon erste Ausblicke auf die Gautanzprobe in Friedrichshafen, die Heimattage Baden-Württemberg sowie den Tanz der Kulturen in Bad Saulgau.

Aus dem Kassenbericht von Ulrich Wehner durften die Mitglieder eine solide und zuverlässige Finanzverwaltung entnehmen. Hohe Kosten verursachte das Vereinsjubiläum, aber durch Sponsoren und das große Eigenengagement der Mitglieder werde doch die Kasse erheblich unterstützt, so Wehner. Der Kammerbericht von Cordula Wehner war aufschlussreich und Informativ.

Die Entlastung des Vorstands übernahm Bürgermeisterin Doris Schröter, die Entlastung wurde einstimmig erteilt. Schröter dankte den Mitgliedern für die Treue zum Verein. Ihr Dank galt auch für die immer wieder geleisteten Einsätze für die Stadt. Sie hätten gerade im Jubiläumsjahr 1200 Jahre Bad Saulgau für die Allgemeinheit bei vielen Ereignissen grandioses geleistete.

Dirk Riegger, Stadtrat und Vertreter von Bürgerwache, Dorauszunft und Partnerschaftsverein Bad Saulgau-Himmelberg gratulierte der Bürgermeisterin dazu, dass die Stadt solche Traditionsvereine habe. Ein Bürgermeister, der solche Vereine nicht haben könne, sei ein armer Kerl. Eigens wegen hochkarätigen Ehrungen von sechs verdienten Mitgliedern (siehe Kasten) ist der Gauvorsitzende des Bodensee-Heimat- und Trachtenverbands, Werner Halder, aus Waldburg angereist. Er stellte fest, dass es bei diesem Verein funktioniere und auch die Jugendarbeit stimme, dass viele Aktivitäten stattfinden und nicht nur „der Tanz um den Maibaum“ das Vereinsgeschehen darstelle.

Er warb zur Teilnahme am 100-jährigen Verbandsjubiläum, das im nächsten Jahr zusammen mit der Landesgartenschau in Lindau gefeiert werde.