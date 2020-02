Mit Unverpackt-Laden gegen Umweltverschmutzung

Karin W. (Name von der Redaktion geändert) ist sauer. Darüber, wie Kaufland, seine Kunden vergrault. Vor wenigen Tagen hing an der Windschutzscheibe ihres Autos ein Zettel mit den Worten: „Wir haben Ihr Kennzeichen notiert. Beim nächsten Verstoß werden wir Sie abschleppen.“ Seither parkt die 36-Jährige, in der Innenstadt Beschäftigte, nicht mehr im Parkhaus des Supermarkts. Und sie kann nach Dienstende hier auch nicht mehr einkaufen, weil ein Abschleppen ihres Autos droht.