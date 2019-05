Mit Stein gegen Fenster der LOS

Ein leerstehendes Nebengebäude der ehemaligen japanischen Schule in der Schützenstraße in Bad Saulgau ist in der Nacht zum Maifeiertag das Ziel eines Steinwurfs gegen ein Fenster gewesen. Der entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro. Das Fenster am Südbau, dessen Doppelverglasung bereits in der Nacht zum 29. Apri beschädigt worden war, wurde in der Nacht zum 1. Mai vollständig eingeworfen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/48 20.