Mit Sommerreifen: Sattelzug kommt auf der Bundesstraße 32 ins Schleudern

Erster Wintereinbruch verursacht Verkehrsbehinderungen: Wegen eines Unfalls auf der so genannten „Galgensteige“ zwischen Bad Saulgau und Herbertingen musste die B 32 bis in die späten Nachmittagsstunden des Freitag gesperrt werden. Eine Sattelzug war auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten.

Der 42-jährige Lenker des Sattelzugs befuhr am heutigen Freitagvormittag gegen 8.30 Uhr die Bundesstraße 32 aus Richtung Herbertingen in Richtung Bad Saulgau. Auf dem abschüssigen Streckenabschnitt geriet er auf schneeglatter Fahrbahn mit seinem Sattelzug ins Schleudern und stieß zunächst gegen die rechts neben der Fahrbahn verlaufende Leitplanke. Der Sattelzug schleuderte nach links über die Fahrbahn. Die Zugmaschine kam nach links von der Fahrbahn ab, der Sattelauflieger stand quer zum Fahrbahn. Trotz eines Ausweichversuches eine 52-jährigen Autofahrers in einem entgegenkommenden Porsche kam es zum Zusammenstoß mit dem rutschenden Sattelzug.

Bei dem Unfall wurde die 62-jährige Beifahrerin im Porsche leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen im Bereich der Unfallstelle entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Der aus der Ukraine stammende Lenker der Sattelzugmaschine mit polnischer Zulassung war bei Schneefall mit Sommerbereifung auf der schneebedeckten Fahrbahn fuhr. Seine Geschwindigkeit betrug vor dem Unfallereignis laut der Aufzeichnung seines Kontrollgerätes etwa 70 Kilometer pro Stunde. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zur Sicherung der zu erwartenden Strafe wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Vor der Bergung musste die aus etwa 20 Tonnen Papierwaren bestehende Ladung des Sattelzuges umgeladen werden.