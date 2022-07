Schicken Sie Ihre Bewerbung per Mail und unter Angabe der Namen der Teilnehmer an tueren@schwäbische.de

Nach zweijähriger Corona-Pause belebt die „Schwäbische Zeitung“ die Aktion „Türöffner“ wieder. Über die Sommerferien öffnen wir für unsere Leser 6-mal exklusiv die Türen von Firmen oder Einrichtungen, die normalerweise nicht für Besucher zugänglich sind.

Bei der Vorbereitung unseres Ferienkalenders haben wir darauf geachtet, dass die Ziele über das Kreisgebiet und den Teil des Kreises Ravensburg, der zum Verbreitungsgebiet gehört, verteilt sind.

Die Kläranlage

Die Stadt Sigmaringen investiert nachhaltig in den Ausbau und den Betrieb des örtlichen Abwasserwerks sowie der Kläranlage. Circa 9,3 Millionen Euro investiert die Stadt Sigmaringen laut Pressemitteilung in ein zukunftsfähiges Abwasserwerk und gibt interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Chance, einen Blick in die technischen Neuerungen und Erweiterungen des Abwasserwerks und der Kläranlage zu erhaschen.

Stadtbaumeister Thomas Exler führt unsere Leser durch die Kläranlage und beantwortet ihre Fragen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Bürger beschränkt, die Führung findet statt am Montag, 8. August, um 16 Uhr. Ort der Führung ist die Sigmaringer Kläranlage in der Badstraße 35, Treffpunkt ist direkt am Eingang.

Die Feuerwehr

Die Feuerwehr Bad Saulgau lädt erstmals seit der Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses an der Martin-Staud-Straße ins neue Feuerwehrhaus ein. Bei der Führung am Dienstag, 13. September, von 14 bis 17 Uhr für maximal 40 Personen gibt es Einblicke in Technik, Ausstattung, Fuhrpark und die tägliche Arbeit bei der Feuerwehr Bad Saulgau.

Die Vorstellung der Feuerwehr mit Rundgang und Besichtigung der Arbeitsplätze dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Feuerwehr Bad Saulgau zählt mit insgesamt 260 Einsatzkräften in sechs Abteilungen zu den größten Feuerwehren im Kreis Sigmaringen. Der Erweiterungsbau wurde im November 2019 in Betrieb genommen, die Sanierung des Bestandsgebäudes wurde im Juni 2022 abgeschlossen. 85 Einsatzkräfte verrichten ihren Dienst.

Der Hausbauer

Im Werk in Bad Saulgau werden die Wände der Kampa-Häuser produziert. 90 Mitarbeiter in der Produktion erfüllen Baufamilien den Traum vom eigenen Zuhause. Bei der Führung am Donnerstag, 25. August, ab 15 Uhr erhalten maximal 30 Personen eine Führung durch das Gebäude, um die Produktionsabläufe besser kennenzulernen.

In den vergangenen Monaten wurde die erste Umbauphase in Bad Saulgau umgesetzt und eine umfangreiche, energetische Dachsanierung vorgenommen. Im zweiten Renovierungsabschnitt stehen weitere Punkte auf dem Plan, wie zum Beispiel die vollständige Digitalisierung und Vernetzung des Werkes, der Austausch von weiteren Maschinen und Investitionen in die PV-Anlage unf Beleuchtungstechnik.

Der neue Bürgersaal

Seit März 2021 laufen die Arbeiten am Neubau des Bürgersaals in Alsthausen. Lieferprobleme bereiteten zwischenzeitlich Probleme, sodass die ursprünglich geplante Fertigstellung im Spätsommer 2022 nicht mehr klappt. Der Rohbau ist aber fertig und derzeit läuft der Fenstereinbau. Wie es um die Kosten und den Zeitplan steht, werden Architekt Carsten Wörner und die Verwaltung als Bauherr den Lesern beim exklusiven Rundgang erläutern.

Die Besichtigung mit Führung über die Baustelle findet am Donnerstag, 4. August, statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. Treffpunkt im Innenhof am Rathaus. Einblick gibt es unter anderem in den großen Raum im Erdgeschoss sowie oben von der Galerie. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Der Recyclingspezialist

Die Firma Korn aus Albstadt ist eines der führenden Entsorgungs- und Recyclingunternehmen in Baden-Württemberg. Kernkompetenz ist die Entsorgung und Aufbereitung von Abfällen aus Industrie, Handel und Gewerbe. Korn betreibt in Albstadt eine der modernsten Abfallsortier- und Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlagen und will SZ-Lesern einen Einblick in diese Welt liefern.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Personen. Termin ist Mittwoch, 17. August, von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist bei der Firma Korn Recycling, Unter dem Malesfelsen 35-45 in Albstadt, am Verwaltungsgebäude. Voraussetzung: Die Teilnehmer müssen gut zu Fuß sein und festes Schuhwerk tragen.

Der Innovationscampus

Die Konversion auf dem ehemaligen Kasernenareal in Sigmaringen nimmt Fahrt auf. Am Innovationscampus wird derzeit gebaut, das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) ist bereits geöffnet und erste Firmen haben das Gelände bezogen.

Doch was passiert hier genau und wie geht’s weiter? Wirtschaftsförderer Uwe Knoll führt interessiert SZ-Leserinnen und Leser über das Gelände und beantwortet ihre Fragen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen begrenzt. Die Führung findet statt am Mittwoch, 10. August, um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Innovationscampus, Marie-Curie-Str. 20, in Sigmaringen.

So läuft es mit der Bewerbung

Unsere Leser haben bis einschließlich Sonntag, 31. Juli, die Chance, eine E-Mail mit ihren Wunschzielen an die Adresse tueren@schwaebische.de zu schicken und jeweils bis zu zwei Karten für eine kostenlose Besichtigung zu gewinnen.

Wichtig: Damit wir planen können, ist unbedingt eine Bewerbung erforderlich. Sollten Sie sich nicht bewerben, laufen Sie Gefahr, dass wir Ihnen zu den jeweiligen Führungen keinen Einlass gewähren können. Geben Sie bei der Bewerbung bitte Ihren Vor- und Zunamen, die Adresse und Ihre Telefonnummer an. Denken Sie bitte auch daran, uns den Namen und die Adresse Ihres Begleiters mitzuteilen. Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner ausgelost und per Mail benachrichtigt. Alle Besichtigungen sind kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.