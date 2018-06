Mit Physik in den Untergang – der Titanic

Gut vorbereitet („Ich habe heute früh extra den Film nochmals angeschaut“) hat sich Rudolf Lehn bei der Begrüßung vieler Freunde des Schüler-Forschungs-Zentrums zum Vortrag von Meti Tolan, Professor für Experimentelle Physik an der TU Dortmund, im Stadtforum in Bad Saulgau gezeigt. „Ein Physik-Leckerbissen“, so Lehn, und er sollte recht behalten. Einen ungewöhnlichen Blickwinkel und verblüffende Antworten auf viele, auch von selbst ernannten Experten, aufgestellte Theorien hatte der originelle Physik-Erklärer in seinen Vortrag gepackt.

Bildung und Unterhaltung, angeblich Gegensätze, hat der Professor mit seinen Geschichten über das bekannteste Schiffsunglück aller Zeiten glänzend unter einen Hut gebracht. Auf spannende Fragen, immer wieder unterstützt von eingespielten Filmsequenzen, folgten in über mehr als 90 Minuten fundierte, verständliche, kurzweilige und unterhaltsame Antworten. „Wie kann man die Titanic wiegen?“ Selbst den Besuchern, die schon in der Schule Physik nicht gemocht haben, hat Metin Tolan bei der Erklärung von Auftrieb, Gravitation und dem Prinzip des Archimedes die Furcht genommen: „Es folgen ein paar Zahlen und Formeln, aber bitte ganz locker bleiben“.

Der Eindruck hat nicht getäuscht – bei Geschichten über das gesunkene Schiff ist vieles Quatsch. Professor Tolan sieht auch über ein Jahrhundert nach der Katastrophe immer noch Aufklärungsbedarf, will Orientierung bieten im Meer der Mythen. War der Kapitän ein Blinder oder gar ein Draufgänger? Warum ist der Himmel blau und die Sonnenuntergänge so romantisch? Wie entstehen Eisberge und wo kommen sie her? Wie lange war der Bremsweg der Titanic? Warum sahen die Matrosen im Ausguck den Eisberg erst so spät?

Die Spurensuche mit Physik hat ergeben, die Titanic hätte nicht sinken müssen. „Die einzige Chance wäre gewesen, frontal in den Eisberg zu steuern – aber das gehört zur Kategorie ´Nachher-weiß-man´s-Gewedel´“. Erstaunlich auch die Bemerkungen zum Katastrophenmanagement an Bord. Professor Tolan: „Die Besatzung hat genau richtig reagiert. Bei der Evakuierung wurde alles richtig gemacht. Von Chaos keine Spur.“ Auch das Schiff selbst war nicht das Problem: „Es war kein Konstruktionsfehler, sondern unglaubliches Pech.“

Die Lacher im Publikum hatte Tolan oft auf seiner Seite. Er legte aber größten Wert auf die Feststellung, dass die oft satirisch-humoristischen Einlagen beileibe nicht die Dramatik und Tragik des Untergangs der Titanic abschwächen oder gar das Andenken an die vielen Opfer beschädigen sollen.

Die Zuhörer traten den Heimweg an mit Erkenntnissen, was ein „getarnter Eisberg“ ist, wie groß das Leck in der Titanic war, warum sie auseinandergebrochen ist, warum kein Sog entstehen konnte und warum die Lebenserwartungen bei null Grad Wasser- bzw. Lufttemperatur halt doch unterschiedlich sind. Übrigens – es ehrt Metin Tolan, dass der Erlös aus seinen Bücherverkäufen nicht für „notleidende Professoren“ gedacht ist, sondern förderungswürdigen Physik-Studenten zugute kommt.