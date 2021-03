Mit neuem Dresscode und Duzen zu digitalem Erfolg

Wie sich der Verlag Visable, der 1932 als Herausgeber des Nachschlagewerks „Wer liefert was“ gegründet wurde, in den vergangenen Jahren unter seiner Leitung zu einem internationalen Internet-Unternehmen gemausert hat, beschreibt Peter F. Schmid in seinem neuen Buch „Mission Wandel: Von einem Old-School-Unternehmen zu einer Tech-Company – die Geschichte einer Transformation“. Der gebürtige Bad Saulgauer wechselte 2012 nach Stationen bei AutoScout24, eBay Classifieds, mobile.de und Parship zum Hamburger Verlag, um ihm bei der Digitalisierung zu helfen. Der geschäftsführende Gesellschafter von Visable erzählt in diesem Buch laut einer Pressemitteilung „von Erfolgen, Wachstumsschmerzen und den Herausforderungen, die entstehen, wenn Startup-Mentalität auf hanseatische Zurückhaltung trifft“.

Doch der Weg zum erfolgreichen „Re-Startup“— also einer digital transformierten, grunderneuerten Organisation – sei lang gewesen, der erforderliche Kulturwandel für viele gewöhnungsbedürftig, heißt es in der Mitteilung. Wo heute der Chef geduzt werde und ein Hoodie zur Erstausrüstung eines jeden neuen Mitarbeiters gehöre, habe sich Peter F. Schmid bei seinem Arbeitsantritt 2012 ein anderes Bild geboten: „Man siezte sich, trug obligatorisch Anzug, sprach in Meetings nur, wenn man gefragt wurde“, erinnert sich der heutige CEO. Geprägt vom Führungsstil US-amerikanischer Tech-Unternehmen habe Schmid gewusst, dass das auch anders geht: „Ich versuche heute in Gesprächen, Impulse für Veränderungen und Innovation aufzunehmen, und zwar hierarchieübergreifend“, heißt es hierzu in „Mission Wandel“. „Peter“ änderte bei seiner Ankunft fast alles, darunter auch den Dresscode und er führte das „Du“ ein. Eine Entscheidung, die er in der Überzeugung begründet, dass das Duzen die Distanz zwischen Hierarchieebenen reduziere.

Diese und andere Veränderungen seien nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Zahlreiche Kündigungen von Mitarbeitern, die sich mit der neuen Kultur nicht anfreunden konnten, folgten. Auch neu eingekaufte Expertise, die nötig war, um das Unternehmen zu einer international konkurrenzfähigen Tech-Company zu formen, wurde anfangs als Bedrohung empfunden. Schmids Erkenntnis aus dieser Zeit: „Will man bestehende Teams weiterentwickeln und eine frische Dynamik hineinbringen, benötigt man eine Critical Mass an veränderungsbereiten Mitarbeitern.“ Heute sei diese „kritische Masse“ erreicht. Das Unternehmen sei kontinuierlich gewachsen, nicht nur personell: 2020 verzeichnete das „Re-Startup“ einen Rekordumsatz von knapp 60 Millionen Euro – trotz Corona.

Einer der Gründe für dieses Wachstum sei auch die gelungene Internationalisierung, die ein entscheidender Schritt für die Verwirklichung von Schmids Vision war: „Ich wollte einen europäischen Internetchampion aufbauen, auf dessen Plattform sich alle kleinen und mittleren Unternehmen in Europa präsentieren konnten, und der zur wichtigsten Quelle für neue, weltweite Kunden der mittelständischen Industrie in Europa werden sollte.“ Dass augenscheinlich triviale Aspekte dabei zum Stolperstein werden können, zeigt Schmid in seinem Buch: „Dokumente, Präsentationen und das Company Meeting wurden auf Englisch umgestellt. Ein vermeintlich einfacher Schritt, der allerdings aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse oft dazu führte, dass auf allen Seiten Informationen verloren gingen und Missverständnisse entstanden.“ Ein zentraler Beweggrund für Schmid, dieses Buch zu schreiben, sei es gewesen, andere Unternehmer zu motivieren, wichtige Veränderungen voranzutreiben und konsequent zu verfolgen – trotz aller Herausforderungen.

Das 98-seitige Buch „Mission Wandel“ ist im Springer Gabler Verlag erhältlich und kostet 29,99 Euro.