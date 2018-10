Mit Künstlern entspannt ein Schwätzchen halten

In diesem Jahr finden die Tage der offenen Ateliers zum 8. Mal statt. Kunstfreunde sollten sich den 20. und 21. Oktober vormerken, um einer Reihe von Künstlern aus Bad Saulgau und Umgebung über die Schulter zu schauen. Der Teilnehmerkreis hat sich etwas verringert. Doch die Möglichkeit, mit den Künstlern in entspannter Atmosphäre ein Schwätzchen zu halten, zu diskutieren und ihre Arbeitsweise näher in Augenschein zu nehmen, ist immer einen Atelierbesuch wert. Wie in den vergangenen Jahren beteiligen sich auch Künstler aus der Region. Nach einjähriger Abstinenz ist das Junge Kunsthaus wieder mit einem interessanten Programm dabei.

Folgende Künstler öffnen ihre Ateliertüren:

Ingrid Butschek hat viel Spaß an plastischem Gestalten. Aus Gips, Draht und Strümpfen modelliert sie witzige Lampen in Tierform – etwa das oberschwäbische Landschwein, geräuchert. Spannend sind auch ihre selbst entworfenen Rahmen, die die Bildinhalte teils erstaunlich verändern.

Hendrike Kösel ist bekannt als hervorragende Zeichnerin und Portraitistin. Sie gestaltet Hinterglasbilde und widmet sich der Aquarell- oder Ölmalerei. Aktuell Einsatz illustriert sie das 2019 erscheinende Buch zu Bad Saulgaus 1200jähriger Stadtgeschichte.

Antonie Sauter ist dem Experimentieren mit der Kamera treu geblieben, wobei sie diesmal mit Unschärfen und Farben gespielt. Ihre Motive sind oberschwäbische Landschaften, die sie zu Streifenbildern umfunktioniert. Neue filigrane Wachsarbeiten zeigen Florales in Schwarz und Weiß.

D. A. Marbach zeigt ihre Satellitenbilder, die die Erde von oben interpretieren. Weiße Kunststoffobjekte in Wassergläsern verweisen darauf, dass Leben im Wasser entsteht. Und sie hat Kunststoff als Material für Schmuckstücke entdeckt – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Annkathrin Durach widmet sich ausschließlich der abstrakten Malerei in großen Formaten. Mit Acryl- und Lackfarben schafft sie Strukturlandschaften, die zum Begreifen einladen. Sie liebt leuchtende Farben , wobei Gold und Silber immer mitmischen.

Kerstin Stöckler hat ihre Papierarbeiten in Verbindung mit Wachs weiterentwickelt, wobei sie ihrem Thema, dem Weiblichen, treu geblieben ist. Ferner sind grazile Bronzefiguren entstanden sowie kleine Betonreliefs, ebenfalls in Kombination mit Wachs.

Ulrike Laub arbeitet nach wie vor abstrakt und liebt kräftige, gelegentlich auch kühle Winterfarben. Dabei experimentiert sie mit Sand, Kaffeesatz und aktuell auch mit Eisenfeilspänen verschiedener Stärke, sodass manche Bilder zu rosten scheinen.

Reiner Anwander ist von Haus aus Bildhauer, greift aber auch mal zum Pinsel. Für seine Plastiken verschiedener Größe verwendet er Holz, mal aus dem Abbruch von Gebäuden, mal aus afrikanischen Figuren, die er auf Märkten ersteht. Letztere bearbeitet er so, dass neue Formen entstehen.

Obwohl Ulla Mross in verschiedenen Techniken – Malerei, Radierung und Holzschnitt – arbeitet, ist letzterer augenblicklich ihr bevorzugtes Gestaltungsmittel. Anhand von Druckstöcken wird sie ihren Besuchern den Entstehungsprozess eines Holzschnitts nachvollziehbar machen.

Am Samstag, 20. Oktober, ist im Jungen Kunsthaus Action angesagt. In jedem Raum laufen Unterrichtsprojekte, die zeigen, welche Kurse hinsichtlich Theater, Kunst und Tanz angeboten werden. Reinschnuppern ist erwünscht, auch bei den Theaterleuten, die ihre Kleidung selbst aus Papier herstellen.