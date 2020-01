Mit Humor, Esprit und Wortwitz gegen Rassismus

Die Bühnenfassung des Filmhits „Monsieur Claude und seine Töchter“ hat am Samstagabend für eine rappelvolle Stadthalle und einen rundum heiteren Theaterabend gesorgt. Das deutsche Skript des Erfolgsstücks von Philippe de Chauveron stammt aus der Feder von Stefan Zimmermann, der bei der Aufführung auch Regie führte. Ihm ist es gelungen, dem Publikum die brandaktuellen Themen Rassismus und Vorurteil zu servieren, indem er sie in ein Feuerwerk von Pointen, Esprit und Wortwitz verpackte, statt den moralischen Zeigefinger zu strapazieren.

Wenn Autoren glauben, erfolgreiche Filme oder Bestseller als Theaterfassung auf die Bühne stellen zu müssen, ist dies oft ein zweifelhaftes Unterfangen. Nicht so bei dem Filmhit „Monsieur Claude und seine Töchter“, der als Komödie in Bestform über die Bühne ging. Die sechs Frauen und sieben Männer legten eine mitreißende Spielfreude an den Tag, punkteten mit Tempo und ausgefeilter Sprechtechnik. Auch der Kulissenwechsel erfolgte dank der ausgeklügelten Bühnenausstattung von Thomas Pekny im Handumdrehen. Fotos, projiziert auf eine rückwärtige Leinwand, beschrieben die jeweiligen Handlungsorte und eine Vielzahl von Holzquadern, gebaut im Stile der „Ulmer Hocker“. Zu Beginn der Vorstellung wirbelten die Hochzeitsgäste dreier Verneuil-Töchter im Schnelldurchgang über die Szene, begleitet von typischen Rhythmen aus den Heimatländern der jeweiligen Ehemänner.

Zum Entsetzen des stockkonservativen, erzkatholischen Vaters Claude (Michel Guillaume) und seiner etwas verhärmten, auf Ausgleich bedachten Frau Marie (Judith Riehl) hatte sich Isabelle (Katharina Gschnell) den muslimischen Rechtsanwalt Abderazak (Ricardo Angelini) geangelt. Adèle (Yael Hahn) ehelichte den erfolglosen jüdischen Geschäftsmann Abraham (Thorin Kuhn) und Michelle (Fee Denise Horstmann) entschied sich für den chinesischen Banker Chao Ling (Xiduo Zhau). Vater Claude legte sich mit sämtlichen Schwiegersöhnen an, ungeachtet dessen, dass jeder von ihnen die französische Staatsbürgerschaft besaß. Jetzt lag es an Nesthäkchen Laura (Laura Antonella Rauch), ihm den ersehnten katholischen Vollblutfranzosen als Schwiegersohn zu präsentieren. Auch die jungen Ehemänner waren ständig im Clinch: Wechselseitig provozierten sich der Palästinenser Abderazak und der Israeli Abraham, beide zusammen ließen den geschäftstüchtigen Bilderbuchchinesen Chao Ling auflaufen und kassierten postwendend eine entsprechende Abfuhr. Der jeweilige – nicht nur verbale - Schlagabtausch bot reichlich Gelegenheit für Situationskomik, die der brisanten Thematik die Schärfe nahm, ohne sie zu verniedlichen. Das Ganze steigerte sich mit der Entscheidung Lauras, den dunkelhäutigen Schauspieler Charles (Prince Kuhlmann) zu heiraten. Dieser entsprach mit französischer Staatsangehörigkeit und katholischem Glauben zwar dem Wunschbild des Vaters, wäre er nicht dunkelhäutig gewesen. Dann nahm die Handlung eine unerwartete Wende. Zur Überraschung des Publikums ebenso wie von Lauras gesamte Sippschaft hegten Charles‘ Eltern André (Eddie Jordan) und Madeleine (Ida Ouhé-Schmidt) dieselben massiven Vorurteile gegen ein Familienmitglied anderer, diesmal Lauras weißer Hautfarbe. Zur Lösung dieses Problems griffen die Autoren in die Slapstick-Kiste. Nach jeder Menge bissiger Sticheleien entdeckten Claude und André Gemeinsamkeiten: beide waren französische Staatsbürger und glühende Verehrer von General de Gaulle.

Aufgrund des guten französischen Rotweins, der die Brüderschaft besiegeln sollte, landeten sie in der polizeieigenen Ausnüchterungszelle. Am Schluss der vergnüglichen Lektion in Sachen Vorurteil und Toleranz stand - natürlich - ein Happyend. Laura bekam ihren Charles und sämtliche Beteiligten formierten sich zur französischen Großfamilie.