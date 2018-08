Mit Gutscheinen Hilfe sichern

Druckfrisch liegen sie bereit, die neuen Gutscheine des Bad Saulgauer Vereins „Bürger helfen Bürgern“. Damit haben die Verantwortlichen eine Idee umgesetzt, die es ermöglicht, anderen auf unkomplizierte Weise etwas Gutes zu tun.

Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten, als kleines Dankeschön oder einfach so als Mitbringsel. Die Hilfeleistungen, die mit diesen Gutscheinen angefordert werden können, erstrecken sich über viele Bereiche wie etwa Gartenarbeit, Kinderbetreuung, Begleitung zum Arzt oder anderweitigen Terminen, Grabpflege, kleine Reparaturen, Schreibarbeiten und vieles mehr. Die Vorstandsmitglieder Doris Gaißmaier und Gerhard Geiger freuen sich über das neue Angebot und hoffen auf eine möglichst große Resonanz. „Es ist gar nicht so einfach, Hilfe anzunehmen, auch wenn sie im Grunde dringend gebraucht wird“, weiß die Vereinsvorsitzende Doris Gaißmaer. Da müsse oftmals eine „Hemmschwelle“ überwunden werden. Um den Verein, seine Angebote und Ziele vorzustellen, werden die Verantwortlichen auf den Wochenmärkten mit einem Infostand vertreten sein, und zwar am 8., 12., 22. und 26. September.

Dort wird es auch Gutscheine zu kaufen geben und die Standbetreiber haben genügend Zeit für Gespräche. Vereinsmitglieder zahlen pro Gutschein (je Einsatzstunde) sieben Euro, Nichtmitglieder zehn Euro. Natürlich können diese über das jeweils gewünschte Zeitkontingent ausgestellt werden.

Die Gutscheine können ansonsten zu den regulären Öffnungszeiten immer mittwochs von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 17 Uhr im Vereinsbüro im ehemaligen Fähre-Gebäude in der Schulstraße 6 gekauft werden. Weitere Informationen gibt es unter www.bhb-bad-saulgau.de oder Telefon 07581/5271377 zu den regulären Öffnungszeiten.