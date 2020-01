Mit einer Flasche gegen den Kopf

Am frühen Samstagmorgen kam es aus noch unbekanntem Grund zwischen mehreren Besuchern einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung. Bei der Schlägerei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Männer erheblich verletzt. Einer der Beteiligten bekam eine Flasche an den Kopf und zog sich dadurch eine Platzwunde zu. Ein weiterer Mann zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu. Eine schlichtende Person wurde im Gesicht verletzt. Einer der Verletzten wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aktuell wird gegen zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren ermittelt.