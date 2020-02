Mit einem Sieg vorbei an Lemgo

Nach dem nicht geglückten Auftakt in die Restrückrunde bei den Füchsen Berlin erwartet der Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten zum ersten Heimspiel im neuen Jahr in der Balinger Sparkassenarena am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr den TBV Lemgo. Die Niederlage am vergangenen Wochenende bei den Füchsen Berlin ist schon wieder Geschichte.

Sechs Wochen ist es bereits her, dass die Gallier in der Balinger Sparkassenarena in der Handball-Bundesliga um Punkte gekämpft haben. Jetzt fiebert die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle dem Jahresauftakt in ihrem Wohnzimmer regelrecht entgegen und freut sich auf das Wiedersehen mit den Fans. Die Lemgoer konnten zum Restart des Ligabetriebs ihr Heimspiel gegen den TVB Stuttgart klar gewinnen und sind aufgrund der zeitgleichen Niederlage der Gallier in der Tabelle an diesen vorbeigezogen. Mit 16 Punkten haben die Ostwestfalen einen Zähler mehr auf dem Konto als Balingen-Weilstetten und können dem Spiel gegen die Gallier ziemlich gelassen entgegen schauen.

Der TBV Lemgo hat in der EM-Pause personell nochmals nachgelegt. Für den am Kreuzband verletzten Abwehrchef Fabian van Olphen haben die Verantwortlichen den 39-jährigen lettischen Nationalspieler Evars Klešniks verpflichtet. Wie es scheint, ein echter Glücksgriff. Mit der Hereinnahme von Klešniks hat der TBV das Spiel gegen Stuttgart gedreht. Der frühere Wetzlarer Abwehrstratege gab nicht nur der Lemgoer Defensive die notwendige Stabilität. Er setzte auch im Angriff wichtige Akzente und hatte zusammen mit dem Ex-HBW’ler Peter Johannesson maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Auftakt in die Restrückrunde.

Nach dem letzten Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig hat man im Fan-Lager der Gallier bereits viele Stimmen gehört, die vom sicheren Klassenerhalt geschwärmt haben. Es gab tatsächlich Zeiten, da haben in der ersten Liga die 15 Punkte, die der HBW derzeit auf dem Konto hat, zum Klassenerhalt gereicht. Das wird dieses Jahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht so sein und deshalb haben Trainer Jens Bürkle und Geschäftsführer Wolfgang Strobel schon immer davor gewarnt, den Deckel vorzeitig auf die Saison zu machen. Sicher war die Niederlage in Berlin für die Schwaben kein Beinbruch und niemand hat ernsthaft an einen Sieg geglaubt, aber die anderen Ergebnisse, auch an den Spieltagen zuvor, haben insgesamt dafür gesorgt, dass der vermeintlich sichere Vorsprung der Gallier aktuell nur noch drei Punkte beträgt.

Man darf am Donnerstagabend zum Heimspiel-Auftakt ins neue Jahr also durchaus ein umkämpftes Spiel erwarten, in dem der HBW-Coach und auch die Balinger Mannschaft darauf bauen, dass eine lautstarke „Hölle-Süd“ am Ende den Vorteil für den nächsten Heimerfolg der Gallier bringt.