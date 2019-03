Mit einem Sieg die Weichen stellen

Gleich im ersten Spiel steht ein sogenanntes Sechs-Punktespiel für den FC Ostrach in der Fußball-Landesliga an. Gegner ist am Samstag, 15 Uhr, die TSG Balingen II. Die Regionalligareserve von der Zollernalb spielt - fast wie in jeder Saison - auch in der Saison 2018/2019 gegen den Abstieg.

Der Tabellendreizehnte hat derzeit zwei Punkte Rückstand auf den rettenden Platz elf. Doch darin unterscheidet sich die Saison der Balinger nicht großartig von den Spielzeiten, die die TSG II oft genug in den vergangenen Jahren gespielt hat. Vorrunde pfui und in der Rückrunde gelang oft genug die Rettung. Auch dieses Mal?

Und so hat Timo Reutter aus dem Ostracher Trainergespann durchaus Respekt vor dem Gegner. „Balingens Testergebnisse waren ziemlich gut“, warnt Reutter seine Mannschaft. „Wir müssen kompakt stehen, einer für den anderen uns einsetzen, eine Einheit, ein Kollektiv bilden. Dann holen wir auch unsere Punkte“, weiß der langjährige Kapitän des FC Krauchenwies in der Landesliga, was es braucht, damit der FC Ostrach an die gute Vorrunde anknüpfen kann, um im Sommer in seine siebte Landesligasaison zu gehen.

Im Großen und Ganzen sei er mit der Vorbereitung zufrieden, sagt Reutter. „Durch den Kunstrasenplatz konnten wir gut trainieren, vergangene Woche haben wir schon wieder im Buchbühl trainiert“, sagt Reutter. Trotzdem sah er Höhen und Tiefen in der Testphase. Exemplarisch dient ihm das letzte Testspiel gegen Wa-Re. „Gegen Wa-Re waren wir mit der ersten Halbzeit zufrieden. Die erste halbe Stunde war richtig gut, die zweite Halbzeit war dann ganz schlecht. Aber insgesamt können wir sagen, dass die jungen Spieler wieder einen guten Schritt nach vorne gemacht und dazugelernt haben.“

Das trifft sich gut, da Reutter/Söllner einige erfahrene Spieler zum Start ins Pflichtspieljahr nicht, oder nur bedingt zur Verfügung stehen. Chris Luib war fast zwei Wochen krank und konnte nicht richtig trainieren, Johnny Irmler ebenfalls, Ladislav Varady ist vier Wochen gesperrt, da er wegen Gegenspielerbeleidigung in einem Testspiel rot gesehen hat, und Eugen Michel steht bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung.

„Chris und Johnny werden wohl nicht von Anfang an spielen. Aber es beruhigt dich halt, wenn du solche Spieler auf der Bank sitzen hast“, sagt Reutter. „Wir hatten durchschnittlich 20 Spieler im Training. Das ist gut“, lobt Reutter seine Mannschaft. „Yannick Ender (Blinddarm-OP) steht uns wieder zur Verfügung, bei Alex Rambacher muss man abwarten“, sagt er zu den Spielern, die zuletzt länger ausfielen.

Balingen ohne Vier

„Unser Programm hat es in sich: Balingen II zum Auftakt, dann Biberach, Mengen und Friedrichshafen. Natürlich wollen wir zum Auftakt gewinnen. Das ist unser Ziel“, sagt Reutter. Auch weil er weiß, dass mit einem Erfolg der Vorsprung auf die hinteren Ränge anwachsen würde.

TSG-Trainer Joachim Koch hat sein Team vor allem defensiv gut eingestellt. Das haben die Tests gezeigt. Balingen II bezwang die SpVgg. Trossingen (3:0), die SpVgg. Mössingen II (2:0), den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (2:0) und Landesliga-Absteiger TSG Young Boys Reutlingen (3:0).

Die einzigen Gegentreffer kassierte die Koch-Elf beim 3:2-Erfolg gegen den SV Seedorf. Ein Garant für die Siege war Harut Arutunjan, der sich der TSG in der Winterpause anschloss, mit fünf Treffern. Doch dann erhielt der Offensivmann von seinem Ex-Klub keine Freigabe und ist nun bis zum 1. Juni gesperrt. Verlassen haben die TSG Balingen II Tobias Schatz, der zu seinem Heimatverein TSV Laufen zurückkehrte, Schlussmann Sascha Fiebeler (Truchtelfingen) und Abwehrspieler Patrick Seyfried (FV Rottweil). Die Regionalliga-Reserve hat keine Ausfälle zu beklagen, Jona Krauß ist von seinem Auslandsaufenthalt zurück und könnte zum Einsatz kommen.