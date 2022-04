Mit den Radfreunden Göge die Heimat erkunden

Die Radfreunde Göge laden nach der Winterpause wieder zu gemeinsamen Radausfahrten ein. Zu diesen Radtouren, welche bis zum Herbst wöchentlich angeboten werden, sind alle Interessierten eingeladen, heißt es in einem Schreiben des Vereins.

Das Ziel dieser regelmäßigen Ausfahrten ist, dass die Teilnehmer gesundheitsorientiert die Landschaft kennenlernen. Eingeladen sind alle, Voraussetzung zur Teilnahme ist ein verkehrssicheres Fahrrad und etwas Kondition. Zur Sicherheit aller ist während der Teilnehmer am Radtreff das Tragen eines Helms Pflicht. Auch die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung sind einzuhalten und den Anweisungen des Übungsleiters ist nachzukommen, darauf weisen die Verantwortlichen hin. Auch Radler mit einem Pedelec sind willkommen.

Die Radausfahrten beginnen am kommenden Donnerstag, 7. April, und finden regelmäßig an den Donnerstagabenden statt. Die Radfreunde Göge bieten den Radtreff vom 28. April bis zum 29. September an. Treffpunkt hierbei ist die AOK-Geschäftsstelle Bad Saulgau jeweils um 17 Uhr. Die Länge der Tour richtet sich nach der Jahreszeit und wird so gewählt, dass Bad Saulgau noch vor der Dämmerung wieder erreicht wird. Die Ausfahrten werden von ausgebildeten Übungsleiter begleitet.