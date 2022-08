Riedlingen: Mit dem letzten Aufgebot zum Aufsteiger

Der TSV Riedlingen steht vor einem schweren Auswärtsspiel. Eine Woche nach dem glücklichen 3:3 im Frühschoppenspiel gegen Sulmetingen geht es zu einem weiteren, starken Aufsteiger, zum SV Oberzell (Samstag, 15.30 Uhr).

„Oberzell ist sicher kein normaler Aufsteiger“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller. Caltabiano, Jatta, Marin, Deutelmoser, Bleile - die Liste der Spieler, die höherklassige Erfahrung gesammelt haben, ist lang. Dazu kommen Talente wie David Schmitz, Sohn der Ravensburger Fußballinstitution Gerhard Schmitz, inzwischen Sportlicher Leiter beim SVO.

Nicht rosig ist zudem die personelle Situation des TSV Riedlingen. Jonas Siefert hat seit dem Heimenkirchspiel kein einziges Training bestritten, Dominik Früh klagt seit einiger Zeit über muskuläre Probleme. Fabian Ragg war zwar vergangene Woche im Urlaub, erlebte den aber größtenteils mit Fieber im Bett liegend. Deniz Echsle hat Oberschenkelprobleme. Hinter allen Spielern stehen Fragezeichen oder sie spielen - wie Siefert - ohne jegliche Praxis in den vergangenen Wochen - quasi aus der kalten Hose.

Pascal Schoppenhauer fehlt ein letztes Mal wegen seines Urlaubs. „Klar werden wir eine Mannschaft auf den Platz bringen, auch eine, die von den Namen her gut ist“, sagt Keller. Die Frage sei aber, wie der Zustand sei.

Den Punkt gegen Sulmetingen am vergangenen Wochenende betrachtet Keller noch immer als gewonnen Punkt. „Ja, das sehe ich noch immer so. Ich meine, wir haben nach vier Spielen sieben Punkte. Ich glaube, das ist nicht so schlecht“, sagt der Trainer. Natürlich seien die Auftritte, die Art und Weise nicht immer gut gewesen. Aber alles habe eben auch seine Gründe.

So hätten einige der Verletzungen ihren Ursprung in den Turnieren, die man am Ende gespielt habe - vor allem der Stadtpokal verursachte einige Blessuren, die die Riedlinger noch immer mit herumschleppen. „Trotz allem: Wir fahren nach Oberzell, um etwas mitzubringen“, sagt Keller.

Der SV Oberzell musste zuletzt eine 0:3-Niederlage in Weiler hinnehmen. Doch gute Nachrichten für den Aufsteiger: Gegen Riedlingen ist die Mannschaft von Trainer Thomas Gadek wieder breiter aufgestellt als zuletzt. Im Vergleich zur Weiler-Schlappe kehren drei Spieler wieder in den Kader zurück und auch Gadek selbst ist zurück aus dem Urlaub. Zum Kader stoßen mit Stürmer Martin Bleile, Aufstiegsgarant des SVO, Mittelfeldmann Sandro Caltabiano, der eine Rotsperre aus dem Spiel in Mengen abgesessen hat und Nicolas Fink. Der Sportliche Leiter des SVO, Gerhard Schmitz, sagt sogar: „Durch die Relegation hatten wir keine Pause, die ein, zwei Wochen haben ihnen körperlich ganz gut getan.“

Ob die angeschlagenen David Schmitz und Kapitän Daniel Marin mit dabei sind, entscheidet sich dagegen kurzfristig. Trotzdem geht der Aufsteiger zuversichtlich ins Match gegen Riedlingen, nach vier Spielen in zehn Tagen. Schmitz warnt trotzdem vor Riedlingen. „Die Riedlinger spielen technisch gepflegten Fußball. Das wird ein offenes Spiel“, glaubt er.