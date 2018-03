Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag mit einer Bierflasche eine Scheibe der Filiale der Commerzbank an der Hauptstraße in Bad Saulgau eingeworfen. Sie richteten mit ihrer Tat erheblichen Sachschaden an. Kurze Zeit nach der Tat gegen 3.40 Uhr konnte die Polizei im Stadtgebiet zwei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren antreffen. Sie passten zu der Täterbeschreibung eines Zeugen. Die Ermittlungen dauern noch an.