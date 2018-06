Mit Bierflasche gegen einen Audi

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße in Bad Saulgau ein Auto beschädigt. In der Zeit zwischen 2.15 Uhr und 09.30 Uhr warf er vor dem Gebäude mit der Nummer 32 eine Bierflasche auf einen geparkten silbernen Audi. Die Polizei gibt den Sachschaden mit einigen hundert Euro an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet und eine Notiz an dem beschädigten Auto angebracht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/48 20, in Verbindung zu setzen.