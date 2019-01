Mit Böller gegen Automaten

Vier Personen haben am Dienstagmorgen einen Kaugummiautomaten in der Bogenweilerstraße in Bad Saulgau mit einem Silvesterböller beschädigt und einen Teil des Inhalts gestohlen. Die vier Tatverdächtigen im Alter von 14, 27, 29 und 30 Jahren steckten kurz nach 1 Uhr einen Feuerwerkskörper in den Schacht des Automaten und zündeten diesen an. Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat gesprengt. Ein Anwohner, der durch den lauten Knall aufmerksam wurde, beobachtete die Tatverdächtigen. Die alarmierte Polizei konnte das Quartett noch in Tatortnähe mit dem Diebesgut antreffen.