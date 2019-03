Mit Argumenten statt Fäusten wehren

Ob die Handynutzung im Unterricht gestattet sein sollte? Das ist eines der Themen, mit denen sich der Debattierclub des Walter-Knoll-Schulverbunds auseinandersetzt. Schulleiter Armin Masczyk hat den Debattierclub vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Die leitende Lehrerin Angelika Petermann war daran beteiligt. „Mir persönlich liegt die Persönlichkeitsentwicklung junger Leute sehr am Herzen“, begründet Petermann ihren Einsatz.

Der Debattierclub ist ein freiwilliger Kurs, den Schüler der neunten und zehnten Klasse nach Unterrichtsschluss belegen können. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf zehn bis 15 Teilnehmer begrenzt. Die Schüler befassen sich gemeinsam mit ihrer Lehrerin Angelika Petermann mit klassischen Kommunikationsmodellen und der Argumentation. Dabei werden aktuelle Themen aufgegriffen und der Bezug zu Alltagssituationen hergestellt. „Meine Schüler sollen lernen, wie sie sich in Konfliktsituationen durch präzise Argumentation, also durch Worte wehren können, anstatt mit Fäusten. Außerdem wird durch den Debattierclub die Sprachfähigkeit und das aktive Zuhören geschult“, so Petermann.

Kurs dauert anderthalb Stunden

Einmal wöchentlich treffen sich die zwölf teilnehmenden Schüler für den anderthalbstündigen Kurs. Steht eine Debatte an, hat Petermann bereits Rollenkarten vorbereitet, in denen die Stellung zum Thema klar gemacht wird. So kann es auch sein, dass ein Schüler in der Debatte eine andere als die persönliche Meinung vertreten muss. Haben sich die Schüler in ihren Rollen eingefunden, beginnen sie mit der Recherche und der Vorbereitung. Diese dauert unterschiedlich lange. Es kommt darauf an, wie gut die Schüler sich mit dem Thema bereits auskennen und wie komplex der Sachverhalt ist. Anschließend finden sich die Schüler in ihren Gruppen ein und es wird debattiert. Es gibt zu jedem Thema eine Pro- und eine Contragruppe. Außerdem übernimmt ein Schüler die Diskussionsleitung und andere beobachten und analysieren die Debatte.

„Ich möchte vorab nochmal darauf hinweisen, dass man seinen Gegenüber bitte aussprechen lassen soll“, sagt der 16-jährige Schüler Christian Jigr, der die Rolle des Diskussionsleiters eingenommen hat, zu Beginn der Debatte. Nun kommt es darauf an, die gegnerische Gruppe im besten Fall mit präzisen Argumenten zu überzeugen. Zum Schluss kann jeder nochmals in einem Schlussplädoyer seine Meinung offenlegen. Nach der Debatte werden die Vorgehensweise und die Argumente analysiert und Ratschläge zur Verbesserung ausgetauscht. Was hat letztlich überzeugt?

Die 15-jährige Schülerin Laura Kamps gesteht: „Anfangs ist es mir ziemlich schwer gefallen, eine andere als meine persönliche Meinung in der Debatte zu vertreten.“ Der recherchierte Hintergrund zu einem Thema helfe ihr jedoch, ihre Rolle besser zu vertreten. „In so einer Situation setze ich eher auf spontane Argumente, die mir während der Debatte einfallen“, ergänzt Kamps.

Der 16-jährige Schüler Timmy Frankenhauser hat hier gelernt, wie er präziser argumentieren kann und wie er in Konfliktsituationen besser auf wein Gegenüber eingehen kann. „Für mich war das Rollenspiel bei der neuen Namensgebung unserer Schule im Januar der Höhepunkt meiner Zeit im Debattierclub“, ergänzt Frankenhauser.