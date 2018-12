Mit Alkohol im Blut auf Gegenfahrbahn

Die Trunkenheitsfahrt eines 49-Jährigen am Steuer eines Transporters hat am Montagabend in Fulgenstadt mit einem Unfall geendet. Wie die Polizei ermittelte, fuhr der Mann gegen 20.30 Uhr in Richtung Fulgenstadt. In einer Rechtskurve auf Höhe einer Brücke kam er vermutlich infolge der Alkoholbeeinflussung zu weit nach links und streifte auf der Gegenfahrbahn den VW eines entgegenkommenden 22-jährigen Mannes. Trotz dessen Ausweichversuchs nach rechts war ein Zusammenstoß nicht zu verhindern. Ein Alkoholtest des Fahrers im Transporter zeigte eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille an. Die Polizeibeamten veranlassten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.