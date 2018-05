Mit 80 Jahren noch voller Tatendrang

Der Bauunternehmer Georg Reisch aus Bad Saulgau feiert heute, Dienstag, seinen 80. Geburtstag. Wobei er eigentlich gar nicht so groß feiern will. „Ich bin nicht der Typ, der unbedingt festen muss“, sagt Georg Reisch. Aber bei einer in der Stadt so bekannten Persönlichkeit wird das Telefon heute vermutlich nicht still stehen. Die Schar der Gratulanten wird groß sein.

80 Jahre und immer noch putzmunter. Georg Reisch muss schmunzeln, als er nach seinem Rezept gefragt wird, warum er noch fit wie ein Turnschuh ist. „Ich bin regelmäßig im Büro und treibe viel Sport“, sagt Reisch, der oft wandert. Und er fügt hinzu: „Tennisspielen und Skifahren kann ich in meinem Alter nicht mehr.“ Selbst seinen Humor hat er behalten. Wo er eher selten hingeht, um seiner Gesundheit eine Wohltat zu tun, ist die Sonnenhof-Therme. Dabei ist das Thermalbad das wohl bedeutendste Bauwerk unter der Führung von Georg Reisch. Dank ihm wurde die Sonnenhof-Therme vor mehr als 30 Jahren zu einem deutlich günstigeren Angebot von 10,4 Millionen DM schlüsselfertig gebaut – obwohl die Firma damals noch wenig Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten hatte. 1970 übernahm Georg Reisch die Geschäftsführung und trug zwei Jahre später nach dem Tod seines Vaters die alleinige Verantwortung für das Unternehmen, das seit 1998 von seinen beiden Söhnen Hans-Jörg und Andreas geführt wird.

Der Bau der Sonnenhof-Therme ist eines von vielen Projekten, das bleibende Werte und eine schöne Architektur in der Region geschaffen hat. Hierfür und für seine beispielhaften und herausragenden Verdienste für das Gemeinwohl wurde Georg Reisch beim diesjährigen Neujahrsempfang das Ehrenbürgerrecht verliehen – die höchste Auszeichnung, die ein Bad Saulgauer Bürger erhalten kann. „Mit sicherer und ruhiger Hand gelang es Georg Reisch, die Entwicklung seines Unternehmens nicht nur stabil zu halten, sondern mit innovativen Ansätzen und Vorgehensweisen die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen“, sagte beim Neujahrsempfang Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter in ihrer Laudatio.

Und dass die Firma Reisch in der Lage ist, auch ganz große Wettbewerb zu gewinnen, bewies sie erst kürzlich wieder. Die Firma Reisch erhielt den Zuschlag für den Bau des neuen Volkstheaters in München. „Das ist schon eine andere Hausnummer“, sagt Georg Reisch, dem noch weitere Großprojekte in Bayern einfallen, „wo wir gut vertreten sind“.

Söhne sind Glücksfall

Regelmäßig kommt Reisch morgens für ein paar Stunden in sein Büro – nicht weil er muss, weil er es will. „Aber ich mische mich nicht in die Geschäfte meiner Söhne ein. Da halte ich mich komplett heraus“, ergänzt Georg Reisch, von dessen Erfahrung seine Söhne trotzdem profitieren können. Überhaupt seien seine Söhne ein Glücksfall für die Firma. „Beide haben beruflich ohne jeden Zwang diesen Weg eingeschlagen“, so Reisch. Und er kann stolz darauf sein, dass die beiden die Firma in der Erfolgsspur halten. Darauf kann mit seiner Familie an seinem 80. Geburtstag ganz ungeniert ein Glas Sekt trinken.