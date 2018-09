Ministerpräsident will zum Stadtjubiläum kommen

Ein ganzes Jahr lang wird Bad Saulgau im kommenden Jahr das Stadtjubiläum feiern. Dann jährt sich das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt zum 1200. Mal. Diese Urkunde ist auf den 22. Juli 819 datiert. Bei der Einwohnerversammlung gaben Prokurist Markus Barth und Geschäftsführer Kurt Rimmele einen Überblick über den Stand der Planungen.

Fest steht der Termin des Festaktes zum Jubiläum am 16. März 2019. „Unter Vorbehalt“ hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Kommen zugesagt. Es soll, so Markus Barth, ein Festakt für geladene Gäste und alle Bürger aus Bad Saulgau sein, ganz nach dem Jubiläumsmotto: „Bad Saulgau feiert, feiern Sie mit“. Den offiziellen Reden wird sich ein Imbiss in lockerer Atmosphäre mit Unterhaltungsprogramm anschließen.

Vor knapp einem Jahr hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst und Geld für das Jubiläum bereitgestellt. Die bereits geplanten und traditionellen Veranstaltungen sollen Bestandteil des Jubiläums und entsprechend beworben werden. Der Festakt mit dem Ministerpräsidenten, die Aufführung eines Freilufttheaters und Publikationen sind spezielle Jubiläumsveranstaltungen.

Ein Arbeitskreis aus Vertretern der Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg), der Stadtverwaltung, der Stadtwerke, des Gewerbevereins UBS und des Bürgerausschusses sammelte Projekte und Ideen von Vereinen, Einrichtungen und Schulen für das Jubiläumsjahr. Tbg-Geschäftsführer Kurt Rimmele konnte 25 Vorschläge für Veranstaltungen vortragen. Auftakt der Veranstaltungen wird der Neujahrsempfang am 6. Januar im Stadtforum sein. Das Frauenforum wird am 17. März ein „Dance and Fun Revival“ veranstalten. Am 23. März soll das Jubiläum im Rahmen der Fashionweek in die Modenschau und das Fashionweek-Magazin der Fachgruppe Einzelhandel im UBS integriert werden. Zu einem Jubiläumskonzert wird die Musikschule Bad Saulgau am 24. März einladen. Schüler des Jungen Kunsthauses werden im Frühjahr 2019 Stadtansichten gestalten, die abfotografiert und auf Banner gedruckt werden. Das Kinder- und Jugendbüro wird im Mai einen Sponsorenlauf zugunsten Bad Saulgauer Kinder und Jugendlicher veranstalten. Der Backverein Lampertsweiler will am 30. Mai Brote mit aufgedruckter Jubiläumszahl „1200“ backen.

Tri-Team plant Spendenlauf

Im Mai oder Juni ist ein Serenadenkonzert unter Mitwirkung verschiedener Chöre geplant. Italia Classic, bisher eher bekannt für Treffen mit schönen italienischen Oldtimern, möchte am 30. Juni 1200 Räder auf den Marktplatz bringen. Mitte Juli hat die Helene-Weber-Schule die Präsentation eines Bildbands „Bad Saulgau im Wandel“ geplant. Der Partnerschaftsverein Bad Saulgau-Chalais erinnert am 20. Juli mit einer Fotoausstellung an 37 Jahre Partnerschaft. Der Arbeitskreis Stadtmuseum bereitet ab 22. Juli, exakt am Jubiläumstag, eine Ausstellung „819 Fälschung mit Folgen“ vor. Am 17. August organisiert die Bürgerwache Bad Saulgau eine große Dinnertafel durch die Stadt. „Wir bauen eine Stadt“, heißt eine Kunstspielaktion des Jungen Kunsthauses im Sommer/Herbst auf dem Marktplatz. „1200 Schüler pflanzen 1200 Bäume“ nennt sich ein Beitrag der städtischen Schulen. Das Tri-Team Bad Saulgau plant einen Spendenlauf mit 1200 Bürgern.

Vom 29. Mai bis zum 6. Juni ist das Freilufttheater „D’ Schweda und d’r Herrgott von Sulga“ geplant. Vorgesehen sind fünf Aufführungen im Oberamteihof beim Rathaus, ein Puffer für Terminänderungen wegen schlechten Wetters ist vorgesehen. Unternehmen sollen durch verschiedene Sponsoringpakete in das Stadtjubiläum eingebunden werden. Eine Broschüre mit einem geschichtlichen Abriss und den bis Redaktionsschluss feststehenden Veranstaltungen des Jubiläumsjahres soll rechtzeitig erscheinen.

Die Veranstaltungen können auch über die Website „Stadtjubiläum online“ abgerufen werden. Der Vorteil: Hier können kurzfristig weitere Veranstaltungen aufgenommen werden. Ein Lesebuch mit Geschichten von Bürgern aus Bad Saulgau, eine historische Abhandlung und ein illustrierter Stadtrundgang sind als weitere Publikationen in Vorbereitung. Die Einladung steht: „Feiern Sie mit“, sagte Kurt Rimmele zum Abschluss der Präsentation. „Ich möchte Sie einladen, an möglichst vielen Jubiläumsveranstaltungen teilzunehmen.“