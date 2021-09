Mike Halder verteidigt Gesamtführung

Jeweils einen Rennsieg haben Mike Halder und Michelle Halder bei der dritten Saisonstation der TCR-Serie Spain am vergangenen Wochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia gefeiert. Mike Halder gewann das erste Rennen am Samstag, Michelle Halder das zweite am Sonntag. Erneut kam beiden die gute Rennvorbereitung am Simulator in der Wochen vor dem Rennen zugute.

In den freien Trainings am Samstagvormittag galt es für beide, so viele Runden wie möglich zu drehen, um die Strecke live kennenzulernen. Beide belegten Spitzenplätze. Mike Halder landete auf Rang zwei, seine Schwester Michelle auf Rang fünf. Zum Qualifying veränderte die Crew nochmals das Set-Up der beiden Hondas. Mike Halder fuhr im Qualifikationstraining auf die Pole, seine Schwester auf Rang vier.

Alle drei Wertungsläufe wurden bei trockenem Wetter und Sonnenschein ausgetragen. Im ersten Rennen am Samstagabend stand Mike Halder auf der Pole, Michelle Halder startete aus Reihe zwei. Beide erwischten einen guten Start und kamen als Führender und als Dritte aus der ersten Kurve. Mike Halder fuhr einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein, Michelle Halder - in ständige Zweikämpfe verwickelt - verteidigte Platz drei.

Ins zweite Rennen am Sonntagmorgen startete Mike Halder aufgrund der gestürzten Reihenfolge der Besten as Sechster, Michelle Halder ging als Dritte ins Rennen. Mike Halder startete optimal, übernahm in einem chaotischen Startverlauf die Führung. Michelle Halder rutschte auf Rang vier zurück. Konkurrentin Alba Cano fuhr bis zur siebten Runde auf Michelle Halder auf und überholte Michelle Halder in Runde acht. Michelle Halder wurde Fünfte. Pech hatte ihr Bruder Mike Halder, der mit einem schleichenden Plattfuß kämpfte, aber erst in der vorletzten Kurve der letzten Runde von Alejandro Cutillias überholt wurde und Rang zwei belegte.

Im dritten Wertungslauf stand Michelle Halder auf der Pole, ihr Bruder Mike in Reihe drei. Michelle Halder startete gut und verteidigte Platz eins, Mike Halder lag nach der ersten Kurve direkt hinter ihr. Die Halder-Geschwister führten das Teilnehmerfeld lange an, ehe Mike Halder in der neunten Runde ein erneuter Reifenschaden bremste, er zum Reifenwechsel an die Box musste und immerhin noch Platz fünf nach Hause fuhr. Michelle Halder feierte einen Start-Ziel-Sieg.

Mike Halder sagte: „Die beiden Reifenschäden haben mir einen Strich durch Rechnung gemacht. Den zweiten Wertungslauf hätte ich locker gewonnen, aber drei Runden vor Rennende musste ich es probieren durchzukommen, fast hätte es geklappt. Rang zwei ist okay. Der Reifenschaden im dritten Rennen kommt wahrscheinlich aus dem wilden Durcheinander aus der Startphase. Mit dem fünften Platz kann ich leben. Es freut mich, in den ersten beiden Rennen die schnellste Runde gefahren zu haben, dafür es gibt zwei extra Punkte.“

Mike Halder führt die Gesamtwertung weiter an. Michelle Halder verteidigte Rang fünf. Es folgt eine Rennpause bis Mitte Novrmber. Am 13. und 14. November steht auf der Rennstrecke von Barcelona das fünfte Rennwochenende in der TCR Spain an.