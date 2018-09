Trotz eines Sieges und eines zweiten Platzes beim Saisonfinale im Rahmen der siebten Saisonstation am Hochenheimring hat es der Meßkircher Motorsportler Mike Halder in der ADAC-Touring-Car-Champiosnhip-Rennserie (TCR) nicht unter die ersten Drei der Gesamtwertung geschafft. Halder beendet die Saison als Vierter. Der Kampf um die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung war bis zum letzten Rennkilometer umkämpft. Meister wurde der Österreicher Harald Proczyk (Opel). Großes Plus: In der Saison leistete er sich keinen Ausfall. Mike Halder kosteten die Ausfälle in Oschersleben, am Red-Bull-Ring in Salzburg und am Sachsenring zu viele Punkte und damit ein besseres Abschneiden. Seine Schwester Michelle Halder schließt die Saison als Dritte der Neulingswertung („Rookie“) und Neunte der Gesamtwertung ab.

Rennen bei Trockenheit

Kurz vor den Qualifikationsläufen am späten Freitagnachmittag setzte der Regen ein und erforderte eine kurzfristige Anpassung des Set-Ups. Mike Halder fuhr acht Runden, erzielte die Bestzeit. Michelle Halder brachte ihre Regenreifen nicht auf Arbeitstemperatur, belegte Rang 21 und verpasste das „Shoot-Out“ der besten Zehn. In diesem ging Mike Halder als Letzter auf die Strecke, um freie Bahn zu haben. In 2:04,125 Minuten stellte er seinen Wagen in die zweite Startreihe. Die schnellste Zeit fuhr Harald Proczyk, der im Regen in einer eigenen Welt fuhr und seinem ersten Verfolger sechs Zehntel aufbrummte.

Der 13. und vorletzte Wertungslauf wurde am Samstagmittag bei trockenen Verhältnissen gestartet. Mike Halder erwischte einen perfekten Start. Bereits in der zweiten Runde machte er Druck auf den vor ihm fahrenden Luca Engstler und schnappte ihn sich in der Anfahrt zur Spitzkehre. Proczyk fuhr an der Spitze derweil ein fast einsames Rennen. Doch in Runde acht folgte die erste Safety-Car-Phase, nachdem ein Fahrzeug am Ende der Bernie-Ecclestone-Kurve stehen geblieben war. Zwei Runden später gab es den Neustart. Mike Halder setzte sich mit Harald Porczyk vom Feld ab, konnte aber den Rückstand auf diesen nicht verringern. In Runde 13 folgte nach einem Unfall die zweite Safety-Car-Phase. Zwei Runden vor Rennende gab es den Re-Start. Proczyk setzte sich wieder ab, Halder fuhr dahinter Platz zwei nach Hause. Michelle Halder verbesserte sich stetig, lag nach Runde eins bereits auf Rang 18, focht nun viele Zweikämpfe aus und meisterte die zwei Safety-Car-Phasen und die Re-Starts und fuhr auf Rang 15 nach vorne und war erneut der drittschnellster Rookie.

Im zweiten Rennen und letzten Saisonlauf stand Mike Halder - auf Grund der im Vergleich zum ersten Rennen gestürzten Startreihenfolge der ersten Zehn - in der vierten Startreihe, auf Platz sieben. Michelle Halder folgte in Reihe zehn. Erneut starte Mike Halder gut und fuhr sich in der Ravenolkurve auf der Außenbahn auf Position zwei nach vorne. Weil aber ein Konkurrent an dieser Stelle abflog, kam erneut das Safety-Car zum Einsatz. In Runde drei erfolgte der Re-Start. Doch es krachte erneut. Dieses Mal in der Mercedes-Arena. Re-Start in Runde sieben, Safety-Car in Runde acht - dieses Mal standen am Eingang des Motodroms zwei Autos im Kiesbett. Re-Start in Runde elf. Mike Halder überrumpelte den führenden Niels Langeveld, schob sich an die Spitze, setzte sich in den verbleibenden drei Umläufen sogar etwas ab und gewann den letzten Saisonlauf. Michelle Halder ließ im letzten Wertungslauf zum Ende ihrer Premierensaison in der Serie ihr Können aufblitzen und holte sich mit Rang zehn auf den letzten Zentimetern einen Top-Ten-Platz und Rang zwei in der Rookie-Wertung des Laufs.

Mike Halder, Förderpilot der ADAC-Stiftung, konnte trotz seiner beiden Platzierungen in Hockenheim den Rückstand zu den ersten Drei in der Gesamtwertung nicht wettmachen und schließt die Saison als Gesamtvierter ab. Michelle Halder belegt in ihrer Premierensaison Rang neun in der Gesamtwertung und Rang drei bei den Neulingen („Rookies“).