Mike Halder belegt Ränge vier und fünf

Mike Halder aus Meßkirch hat den Wertungsläufen neun und zehn der ADAC-TCR-Rennserie im niederländischen Zandvoort am vergangenen Wochenende die Ränge vier und fünf belegt. Dabei trat der Meßkircher mit einem Handicap in den Niederlanden an. Da er bei der vergangenen Station am Nürburgring die Ränge eins und drei belegt hatte, musste Halder in Zandvoort laut technischem Reglement mit 90 Zusatzkilogramm im Wagen antreten. Mike Halder zeigte trotzdem eine gute Gesamtleistung. Seine Schwester Michelle Halder erlebte derweil Höhen und Tiefen bei ihrem Tourenwagen-Einstand in Dünen von Zandvoort. Im Rennen am Samstag schied sie nach einem Startunfall aus, am Sonntag wurde sie nach hartem Zweikampf Zwölfte.

Das Wochenende begann mit zusätzlichen freien Tests am Freitag. Die theoretisch erarbeiteten Set-Ups funktionierten, bei den folgenden offiziellen Tests belegte Mike Halder die Ränge eins und zwei, Michelle Halder erreichte die Plätze 15 und zwei, wobei beide jeweils mit gebrauchten Slicks unterwegs waren. Zum Qualifying am Samstagmorgen wurde beide Wagen neu vermessen und das Set-Up leicht verändert. Beide Halder-Geschwister qualifizierten sich für das „Shoot Qut“, Mike Halder wurde Dritter, Michelle Halder Fünfte. Das Shoot-Out der zwölf Besten verlief gut, alle zwölf Teilnehmer lagen innerhalb einer Sekunde. Mike Halder erreichte den vierten Platz, gerade mal 44 Hundertstelsekunden hinter dem Dritten, Michelle Halder wurde Elfte.

Der neunte Wertungslauf am Samstag wurde bei windigem, bewölktem Wetter und warmen Temperaturen gestartet. Mike Halder erwischte einen perfekten Start und kam auf Rang drei nach vorne. Michelle Halder blieb am Start fast stehen. Die hinter ihr gestarteten Fahrer wichen aus, verhakten sich und rissen Michelle Halder mit von der Strecke. Das Aus. Das Safety Car kam zum Einsatz, um die verunfallten Autos zu bergen. Ein Neustart erfolgte bei noch 22 Minuten verbliebener Restrennzeit. Mike Halder hing dem Dritten, Harald Proczyk (Opel), an der Stoßstange. Eine echte Überholmöglichkeit bot sich nicht. Zu Renn-ende setzte Luca Engstler (Hyundai) Mike Halder noch unter Druck, ohne einen Angriff zu starten. Mike Halder wurde Vierter.

Zum zweiten Rennen am Sonntag wurden die ersten Zehn in umgedrehter Reihenfolge aufgestellt. Mike Halder startete somit von Rang sieben. Michelle Halder stand nach erfolgreicher Reparatur ihres Autos auf Rang elf. Mike Halder startete perfekt und kam als Fünfter aus der ersten Runde. Am Ende der Start/Ziel-Geraden aber wartete bereits das Safety Car nach Unfall im hinteren Feld. Nach dem Neustart verteidigte er seinen fünften Platz. Harald Proczyk (Opel) startete mehrere Angriffe auf Mike Halder, der aber alle abwehrte. Mike Halder kam als Fünfter ins Ziel. Michelle Halder kämpfte rundenlang mit Kai Jordan (VW GTI), bis sie ihn in der Anfahrt zur „Tarzan Bucht“ außen überlistete. Michelle Halder schloss ans Vorderfeld auf und wurde Zwölfte. Beide Halders machten wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Mike Halder ist weiter Vierter, Michelle Halder Elfte und Dritte in der Rookie-Wertung. Den ersten Lauf gewann der Niederländer Niels Langefeld (Audi), am Sonntag siegte Hyundai-Fahrer Luca Engstler.