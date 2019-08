Michelle Volk (14) wird U18-Kreismeisterin

Die Tennisclubs aus Pfullendorf, Sigmaringen und Kreenheinstetten haben die Jugend-Kreismeisterschaften am ersten Ferienwochenende auf der Anlage des TC Mengen dominiert. In den fünf Altersklassen U12 bis U18 waren 54 Jugendliche aus dem Kreis im Einzel am Start. Außerdem wurden in den Doppelkonkurrenzen in der U18 die Kreismeister ermittelt.

In der Altersklasse U10 setze sich Levin Sauter (TC Kreenheinstetten) in einen äußerst knappen Finale gegen Paul Jäger (TC Sigmaringen) mit 1:4, 5:4 und 10:6 im Match-Tiebreak durch. Die Altersklasse U12 gewann Mirco Müller (TC Sigmaringen) gegen Damjan Zec (TC Bad Saulgau) mit 6:3 und 7:6. In der U14 setzte sich Tim Hummel (TC Pfullendorf) mit einem überlegenen 6:1- und 6:2-Erfolg gegen Tim Arnold (TC Sigmaringen) durch. Bei den Juniorinnen ging der Titel in dieser Altersklasse an Chiara Curmann (TC Kreenheinstetten), die das Finale knapp gegen Stella Thiel-Gomez (TC Pfullendorf) mit 6:1, 3:6 und 10:5 gewann. Der Titel bei den Junioren U16 ging an Julian Mahl (TC Sigmaringen), der in Finale gegen Marlon Thiel nur zwei Spiele abgab und sich souverän mit 6:1 und 6:1 durchsetzen konnte. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl bei den Junioren U18 wurde der Kreismeister in dieser Altersklasse im Gruppenmodus ermittelt. Hier setzte sich Johannes Feurer Reuter (TC Sigmaringen) gegen Kevin Kautz (TC Mengen) durch. Das absolute Highlight war jedoch das Finale der Juniorinnen U18. In diesem siegte die erst 14-jährige Michelle Volk (TC Kreenheinstetten) in einem hochklassigen Spiel mit 7:6 und 7:6 gegen Luisa Arnold (TC Sigmaringen).

In den Doppelkonkurrenzen holten sich Finn Hummel und Maron Thiel (beide TC Pfullendorf) bei den Junioren U18 sowie Sarah Buck und Michele Volk (beide TC Kreenheinstetten) bei den Juniorinnen U18 die Kreismeistertitel. Obwohl das Wetter am letzten Turniertag nicht mitspielte und viele Finalspiele in die Halle verlegt werden mussten, kann der TC Mengen auf ein tolles Tenniswochenende zurückblicken.