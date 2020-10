Ein punkteloses Wochenende für Mike Halder, die Ränge neun und elf für Michelle Halder. Das ist die Ausbeute des Meßkircher Geschwisterpaares beim Rennen der TVR-Europe im Autodromo di Monza am vergangenen Wochenende gewesen. Beide fuhren erstmals auf dem Kurs in Norditalien.

Schlechter hätte es für Mike Halder nicht kommen können. In beiden Wertungsläufen im Autodromo Nazionale di Monza erwischte es ihn. Im Rennen am Samstag zerbröselte die vordere rechte Bremsscheibe mit Abflug ins Kiesbett. Im Sonntagsrennen gaben die beiden Splitter-Befestigungen vorne in der dritten Runde ihren Geist auf. Somit hatte er keine Chance auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Italien vorne mitzufahren. Eine Null-Punkte-Runde für íhn.

Dabei begann das Wochenende für beide Halders gut. Im feien Training tasteten sie sich an den Kurs heran. Im Qualifikationstraining schaffte Mike Halder den Sprung in den Shoot-Out, Michelle Halder stellte ihren Wagen auf Rang 14.

Das Start bei 18 Grad Außentemperatur verlief für Mike Halder nicht ganz optimal, dennoch hielt er seine Position. Michelle Halder erwischte in der ersten Schikane die schlechtere Außenposition und büßte zwei Plätze ein. Bis zum viertem Umlauf war Mike Halder in einer sehr hart kämpfenden Siebenergruppe unterwegs und lag am Ende der vierten Runde auf Rang vier. Langsam setzte er sich ab und schloss zum Dritten auf. Am Anfang der neunten Runde wagte er den Angriff in der ersten Schikane auf Hyundai-Pilot Matò Homola, am Ausgang der Schikane berührten sich beide, fuhren auf gleicher Höhe auf die zweite Schikane zu. Jeder wollte den Bremspunkt noch später setzen. Mike Halder hatte die Nase leicht vorne, es folgte die nächste Berührung. Beide flogen gleichzeitig ab.

Bei Mike Halder hatte sich die rechte vordere Bremsscheibe in ihre Einzelteile zerlegt. Homola merkte dies zu spät und berührte Mike Halder hinten links. Beide standen mit defekten Auto im Kiesbett, das Renn-ende.

Michelle Halder arbeitete sich langsam nach vorne, lag bereits auf Rang elf und profitierte von der harten Fahrweise und den Ausfällen der Konkurrenz. Sie arbeitete sich auf den achten Platz nach vorne, ehe der rechte Motorhaubenhalter seinen Dienst quittierte. Das kostete Geschwindigkeit, doch sie rettete die neunte Position über die Ziellinie.

Nach einer langen Nachtschicht stand der Honda von Mike Halder am Sonntagmorgen wieder am Start - auf Position zwei. Michelle Halder startete erneut aus der siebten Startreihe. Mike Halder erwischte einen guten Start und übernahm in der ersten Schikane die Führung. Am Ende der ersten Runde war er Zweiter, doch im dritten Umlauf verlor er Position um Position. Die beiden Halter für den Frontsplitter waren gebrochen, der Abtrieb fehlte. Ein unglücklicher Mike Halder steuerte am Ende der dritten Runde die Boxen an. Aufgabe.

Michelle Halder machte es in der ersten Schikane wesentlich besser als im Samstagsrennen. Sie hielt zunächst ihre Position, verbesserte diese im viertem Umlauf und belegte am Ende Rang elf.

In der Gesamtwertung büßte Mike Halder zwei Plätze ein, er ist jetzt Vierter. Michelle Halder konnte sich auf den siebten Platz verbessern.