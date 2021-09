Michael Humpl und Co. steigen auf

Die Senioren 60 des TC Bad Saulgau haben ihr letztes Saisonspiel gegen den TC Baienfurt mit 7:2 gewonnen. Damit steigt die Mannschaft um Michael Humpl ungeschlagen in die Verbandsliga auf.

Nachdem coronabedingt die Verbandsspielsaison des Württembergischen Tennisbund bis in den September verlängert wurde, mussten noch einige Turniermannschaften des TC Bad Saulgau ihre Spiele austragen. Am erfolgreichsten waren dabei die Senioren 60 um ihren Mannschaftsführer Michael Humpl. Im letzten Verbandsspiel siegte die Mannschaft souverän mit 7:2 gegen den TC Baienfurt. Michael Humpl (6:0,6:1), Gernot Maier (6:1,6:0) und Elmar Trunk (6:3/6:0) sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Edwin Brillisauer an Position eins und Fritz Luib an Position sechs besiegten ihre Gegner nach teilweise langem Kampf ebenfalls, sodass bereits nach den Einzeln der Gesamtsieg feststand. Brillisauer/Luib sowie Trunk/Maier gewannen dann in den Doppeln die weiteren beiden Punkte. Urlaubsbedingt fehlten Karl Kowalewski, Alexander Arnold und Manfred Landig, die in der Saison 2021 ebenfalls eingesetzt wurden.

Auch die Senioren 65 gewannen ihr letztes Spiel gegen die TG Ehingen mit 4:2 in der Verbandsstaffel, verpassten aber den Aufstieg in die Oberligastaffel nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses im Vergleich mit dem TC Leutkirch. Edwin Brillisauer (6:2/6:3) und Gernot Maier (6:1/6:1) gewannen überlegen ihre Einzelspiele, während Konrad Späth und Carl Moll ihren Gegnern knapp unterlagen. So mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Hier bewiesen Edwin Brillisauer und Carl Moll sowie Konrad Späth und Gernot Maier ihre Doppelstärke und gewannen klar.(6:4/6:1 sowie 6:2/6:0)

Ebenfalls erfolgreich war die zweite Frauenmannschaft mit ihrer Mannschaftsführerin Sandrine Stark. Zum Abschluss belegt die Mannschaft einen guten dritten Platz in ihrer Spielklasse. Gegen den TC Ostrach gewannen die Bad Saulgauerinnen ihr Spiel mit 5:1 und im letzten Verbandsspiel schlugen die TCS-Spielerinnen den TC Kisslegg mit 6:0. Erfolgreich waren Lea Geßler, Sandrine Stark, Sonja Miko, Karla Hipp, Sabrina Sontag sowie Karla Rönsch.

Auch die Männer des TC Bad Saulgau gewannen ihr letztes Saisonspiel bei der TASC Mengen III mit 3:1. Etienne Peters, Elias Gorsky, Arian Serban sowie Matthias Burth blieben siegreich. Auch diese Mannschaft belegte den dritten Plat in ihrer Spielklasse.