Michael Dreher schießt sich in Rekordzeit zum Sieg

Nicht ahnend, dass es auf unbestimmte Zeit die letzte Veranstaltung im Schulungszentrum der Sportschützen in Ruit sein würde, ist am zweiten März-Wochenende der Pistolen-Team-Cup der württembergischen Sportschützenjugend ausgetragen worden. Die erste Veranstaltung der noch jungen Sportsaison 2020 war auch vorerst die letzte. Jugendliche Pistolenschützen aus dem Schützenkreis Saulgau haben das Finale mitgeprägt. Michael Dreher siegte mit der besten Zeit.

Mit Unterstützung der Trainer des Pistolenkaders wurde der Wettkampf sowohl für die württembergischen Kaderschützen, als auch für die Gäste zu einem besonderen Tag.

Nach einem spannenden Vorkampf, in dem sich alle schon wichtige Punkte sicherten (1. Platz = 20 Punkte; 2. Platz = 18 Punkte, usw.) ging es in umgekehrter Reihenfolge zur Platzierung des Vorkampfs darum, fünf „Hits“, also Treffer in möglichst kurzer Zeit zu landen. Dazu musste im Schüler- und Jugendbereich eine Trefferzone von 59,5 mm (7,0) und für die Junioren II eine Zone von 40 mm und damit eine 8,3 getroffen werden. Gefragt waren dabei auch gute Nerven.

In der Juniorenklasse belegte Viktor Melnikowitsch (SV Wolfartsweiler) Rang zwei, Siege gab es für Enrico Schlaich (Jugend, SGi Ennetach) - Fabienne Weidmann (SV Vilsingen) belegte in dieser Klasse Rang drei - und Michael Dreher (Schüler). Michael Dreher (SV Vilsingen) absolvierte den Wettkampf in Ruit mit der schnellsten dort jemals gemessenen Zeit von 23,82 Sekunden. Er verwies Paul Hopfensitz (SV Vilsingen/Heilbronn), Finja Bischofsberger (SV Vilsingen/Göppingen), Paul Leute (SV Vilsingen) und Lukas Kraus (SGI Ennetach) auf die nächsten Plätze.

Der Pistolen-Team-Cup ist ein Luftpistolenwettbewerb für die Schützen der Klasse Schüler, Jugend und Junioren II. Die Qualifikation zum Landesendkampf führt über ein an die Sportschützenjugend gemeldetes Wettkampfergebnis. Dazu schießt jeder Schütze unabhängig seiner Altersklasse einen Wettkampf mit 20 Schüssen (z.B. Kreismeisterschaft). Die besten Schützen je Altersklasse qualifizieren sich für den Landesendkampf. Bei diesem ergibt sich das Ergebnis aus einer Addition eines 20 Schüsse umfassenden Programms und fünf Schüsse in einem Hit-Miss-Modus auf Zeit. Die ringbesten beziehungsweise schnellsten Schützen je Altersklasse erhalten dabei die höchste Punktzahl. Der im Mai geplante Bundesendkampf in Pfreimd wurde abgesagt.